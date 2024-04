Hrvatski nogometni reprezentativci osvojili su prošlog tjedna ACUD kup koji se održavao u Egiptu, u finalnom susretu izabranici Zlatka Dalića svladali su domaćina s 4-2 (1-1).

Nakon okupljanja, vrijeme je da provjerimo kako su igrači s posljednjeg popisa odigrali u vikendu iza nas. Od 81. minute u igru je za Kraljeve ušao kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, a Real Madrid je pobijedio Athletic Bilbao sa 2-0 pobjegavši Barceloni na osam bodova prednosti.

Ante Budimir je zbog viroze propustio putovanje u Egipat s Vatrenima, ali se oporavio dovoljno da ovog vikenda zabije 16. pogodak ove sezone. Ovaj put Almeriji za izjednačenje na vrhu ljestvice strijelaca La Lige s Judeom Bellinghamom.

Al Nassr je s 5:1 slavio protiv Al Taee, a Marcelo Brozović je za domaćine odigrao 83 minute. Sudjelovao je "Broz" kod prvog pogotka, išao je prema lopti, ali branič ga je gurnuo i prevario golmana, pa je lopta završila u mreži.

Italija

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić odigrao je čitav susret za Torino u minimalnoj 1-0 (0-0) domaćoj pobjedi protiv Monze u susretu 30. kola talijanskog prvenstva. U prvom susretu 30. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je na gostovanju pobijedila Napoli sa 3-0 osvojivši važne bodove u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Gosti su poveli u 26. minuti golom Alekseja Mirančuka kojem je asistirao Mario Pašalić. Hrvatski reprezentativac odlično se snašao u kaznenom prostoru uposlivši ruskog veznjaka kojem nije bilo teško poentirati za 1-0. Šest minuta kasnije i Pašalić se mogao upisati među strijelce, ali je njegov udarac obranio Alex Meret.

Njemačka i Engleska

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer bio je strijelac drugog gola za Wolfsburg u važnoj 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Werdera u Bremenu u susretu 27. kola njemačkog prvenstva. Andrej Kramarić je igrao do 58. minute za Hoffenheim koji je bio nadomak pobjedi na gostovanju kod vodećeg Bayera u Leverkusenu. Josip Juranović igrao je od 82. minute za Union Berlin kojega vodi Nenad Bjelica u 0-0 remiju na gostovanju kod Eintrachta u Frankfurtu.

Hrvatski vratar Ivo Grbić branio je čitav susret za posljednji sastav engleskog nogometnog prvenstva u domaćem 3-3 (0-0) remiju protiv Fulhama u susretu 30. kola. Svih šest pogodaka postignuto je od 58. minute do kraja dvoboja. Manchester City i Arsenal odigrali su 0-0 u dugo iščekivanom derbiju nakon kojeg je zapravo najzadovoljniji izašao - Liverpool.

Oba hrvatska igrača u redovima domaćina su na Etihadu pružila odlične partije. Joško Gvardiol se istaknuo u 15. minuti kada je prodorom po lijevoj strani 'slomio' Saku koji je završio na travi, a onda je to praktički isto napravio i Mateo Kovačić desetak minuta kasnije. "Kova" je u 47. minuti bio i jako blizu pogotka. Pucao je s nekih 18 metara nakon što mu je Bernardo Silva ostavio loptu, no prohujalo je to uz lijevu stativu. Izašao je Kovačić u 61. minuti, a Gvardiol ostao na terenu do kraja susreta te dobio salve pohvala na svoju predstavu.

Hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec nije nastupio za Feyenoord zbog problema s tetivom koji je zaradio igrajući za Hrvatsku na turniru u Egiptu. Borna Sosa je ušao u 81. minuti u pobjedi Ajaxa kod Zwollea, dok Josip Šutalo nije bio u sastavu zbog ozljede.

Golmani i HNL

Za reprezentativni turnir u Kairu pozvana su čak četiri vratara, a nominalno prvi, Dominik Livaković nije branio jer se prvenstvo u Turskoj nastavlja preko tjedna. Ivica Ivušić je branio za Pafos na gostovanju kod Omonije, a susret je završio 1:1. Nediljko Labrović je na 'Kranjči' protiv Rudeša zadržao mrežu čistom, što se nije dogodilo Dominiku Kotarskom u preokretu njegovog PAOK-a kod Panathinaikosa (3:2).

Pozitivan ishod je u Grčkoj imao i Domagoj Vida, koji je predvodio obranu AEK-a u derbi slavlju protiv Olympiacosa. Pongračićev Lecce i Erlićev Sassuolo u ponedjeljak očekuju utakmice, jer se za Uskrs nije igralo u Italiji.

Kod HNL-ovaca je briljirao Bruno Petković koji je zabio jedini pogodak na utakmici, a par minuta nakon toga je mogao ubilježiti asistenciju kada je kolega iz reprezentacije Martin Baturina pogodio stativu Hajdukovog gola. Marco Pašalić je nakon pet mjeseci prvi put zabio na HNL travnjacima nakon pet mjeseci i to Rudešu, dok je Marko Pjaca igrao 40 minuta u pobjedi Rijeke.

