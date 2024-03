Manchester City i Arsenal odigrali su 0-0 u najvećem derbiju kola koji se dugo iščekivao kao susret koji će pokazati tko bi na kraju mogao biti prvak.

Gledali smo čvrstu utakmicu od samog početka, a vrlo dobri su bili i hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol.

Kova i Joško 'lomili kičmu' Saki

Gvardiol se istaknuo u 15. minuti kada je prodorom po lijevoj strani 'slomio' Saku koji je završio na travi, a onda je to praktički isto napravio i Kovačić desetak minuta kasnije. Kovačić je u 47. minuti bio i jako blizu pogotka. Pucao je s nekih 18 metara nakon što mu je Bernardo Silva ostavio loptu, no prohujalo je to uz lijevu stativu.

Izašao je Kova u 61. minuti, a Gvardiol ostao na terenu do kraja susreta. Domaćin je na Etihadu pokušavao do samog kraja pobijediti, no poluprilike koje je stvarao nisu našle put ka mreži.

Najzadvooljniji je nakon svega Liverpool koji se sada odvojio na vrhu ljestvice s dva boda ispred Arsenala i tri ispred Manchester Cityja.

