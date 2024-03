Manchester City i Arsenal odigrali su 0-0 u dugo iščekivanom derbiju nakon kojeg je zapravo najzadovoljniji izašao - Liverpool.

Oba hrvatska igrača u redovima domaćina su na Etihadu pružila odlične partije. Joško Gvardiol se istaknuo u 15. minuti kada je prodorom po lijevoj strani 'slomio' Saku koji je završio na travi, a onda je to praktički isto napravio i Mateo Kovačić desetak minuta kasnije. Kovačić je u 47. minuti bio i jako blizu pogotka. Pucao je s nekih 18 metara nakon što mu je Bernardo Silva ostavio loptu, no prohujalo je to uz lijevu stativu.

Izašao je Kova u 61. minuti, a Gvardiol ostao na terenu do kraja susreta te dobio salve pohvala na svoju predstavu.

"Izvrstan u obrani, stavio je Saku u džep", napisao je Goal.com, a Guardian dodao: "Bio je impresivan". Telegraph misli slično: "Gurao je naprijed i dobio bitku sa Sakom. Impresivna igra u napadu i obrani."

'Jednostavno nevjerojatna izvedba'

Manchester City je na svojim stranicma Gvardiola označio kao igrača utakmice.

"Joško Gvardiol nije uvijek dobio pozornost i pohvale za sve što radi na utakmicama otkako je debitirao. danas je držao najopasnijeg igrača Arsenala na uzici. Hrvat je bio impresivan, kako u obrani tako i u napadačkim akcijama. Jednostavno nevjerojatna izvedba", napisali su iz Citiyja, a Joško je iznio i svoje dojmove nakon derbija:

"Sretan sam, ali ne želim pričati o sebi već o momčadi. Moje mišljenje je da smo zaslužili više od boda, ali tako je kako je i moramo gledati prema naprijed. Arsenal se branio 90 minuta, ali znali smo da će biti tako. Bilo je teško provući loptu između linija. Uvijek ima i ovakvih utakmica u nogometu kada jednostavno nemate puno prilika. Imali smo šansu zabiti na kraju iz onog kornera, ali nismo… Dobra stvar je da nismo izgubili i ovaj jedan bod je također dobar. Ima se još za igrati, a mi moramo biti na najvišem mogućem nivou", rekao je Gvardiol.