Brentford razbio Man United: Bivši golman Liverpoola obranio penal Fernandesu za ludnicu

Foto: Profimedia

Brentford je na svom terenu svladao Manchester United 3-1

27.9.2025.
15:30
SPORTSKI.NET
Profimedia
Brentford je na svom terenu u sklopu šestog kola Premier lige svladao Manchester United 3-1. 

Brazilac Igor Thiago zabio je prva dva gola (u osmoj i 20. minuti), a treći Danac Mathias Jensen.

Jedini gol za goste zabio je Slovenac Benjamin Šeško u 26. minuti za tada 2-1. 

U 76. minuti Portugalac Bruno Fernandes imao je priliku s bijele točke zabiti za 2-2, no njegov je udarac obranio Caoimhin Kelleher, nekadašnji golman Liverpoola. 

Obje momčadi nakon šest kola imaju po dvije pobjede, jedan remi te tri poraza. 

Manchester United
