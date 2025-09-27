Brentford razbio Man United: Bivši golman Liverpoola obranio penal Fernandesu za ludnicu

Brentford je na svom terenu u sklopu šestog kola Premier lige svladao Manchester United 3-1.

Brazilac Igor Thiago zabio je prva dva gola (u osmoj i 20. minuti), a treći Danac Mathias Jensen.

Jedini gol za goste zabio je Slovenac Benjamin Šeško u 26. minuti za tada 2-1.

U 76. minuti Portugalac Bruno Fernandes imao je priliku s bijele točke zabiti za 2-2, no njegov je udarac obranio Caoimhin Kelleher, nekadašnji golman Liverpoola.

Obje momčadi nakon šest kola imaju po dvije pobjede, jedan remi te tri poraza.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'