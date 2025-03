Brazilci spas traže u 'Don Carlu': Pomoć tražili i od legendarnog Ronalda

Nogometaši Brazila pretrpjeli su noćas bolan poraz od najvećeg rivala Argentine. 'Gaučosi' su apsolutno razbili Seleçao u Rio de Janeiru i slavili su uvjerljivih 4:1, a brazilski mediji ponovno su počeli propitkivati učinkovitost rada Dorivala Juniora. Već se neko vrijeme piše o interesu Brazilskog nogometnog saveza za trenera Real Madrida - Carla Ancelottija, a nakon sramotnog poraza ponovno se priča o dolasku Don Carla na klupu Brazila.

Na nedavno održanim izborima za predsjednika Brazilskog nogometnog saveza, a ponovno je izabran Ednaldo Rodrigues kojem je Ancelotti "tiha patnja". On je još 2023. javno rekao kako bi na klupi Seleçaa najviše želio vidjeti talijanskog stručnjaka, a da bi do toga i došlo angažirao je i brazilsku legendu te Ancelottijevog bivšeg igrača - Ronalda. Vlasnik i predsjednik Valladolida nedavno je otkrio kako je on osobno pričao s Ancelottijem kako bi ga nagovorio da preuzme Brazil:

Foto: Profimedia

"To nije bila fantazija jer sam ja osobno pomogao u procesu razgovarajući s Carlom, ali Real Madrid ga nije pustio. Nakon pregovora sve je zapelo jer nije imao odobrenje kluba. Ral mu je rekao da će ga otpustiti, ako ne osvoji ni LaLigu ni Ligu prvaka. Međutim, osvojio je Ligu prvaka i ostao još godinu dana" - otkrio je Ronaldo Nazario u emisiji "Charla Podcast".

Ancelotti je sam nedavno rekao kako on nikada neće samovoljno napustiti Real Madrid, već će morati biti otpušten, ali i glasine o tome su sve glasnije budući da Florentino Perez na klupi silno želi Xabija Alonsa. Španjolac bi na klupu Kraljeva mogao sjesti već ovog ljeta, a u tom slučaju ništa ne sprječava Ancelottija da preuzme najslavniju nogometnu reprezentaciju na svijetu, a imao bi i dovoljno vremena da stvori konkurentnu momčad za Svjetsko prvenstvo 2026.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jurčević: 'Kad Modrić nije na nivou, onda ni Hrvatskoj ne ide'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa