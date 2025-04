Povijesna ponuda za Ancelottija: Brazil nikad nikome nije ponudio više

Prema informacijama koje donosi ugledni nogometni insajder Fabrizio Romano, Brazilci očekuju da će Carlo Ancelotti, aktualni trener Real Madrida, preuzeti njihovu reprezentaciju u lipnju. Kako tvrdi Romano, Brazil je spreman ponuditi Ancelottiju najizdašniji ugovor u povijesti svoga nogometnog saveza. Precizan trenutak njegova dolaska ovisit će o dogovoru s madridskim klubom oko prekida suradnje.

Real Madrid proživljava sezonu za zaborav. Izbačeni su iz Lige prvaka u četvrtfinalu nakon teškog poraza 5:1 od Arsenala, dok su im i Kup Kralja i Superkup odnijeli rivali iz Barcelone. Uz to, u prvenstvu zaostaju četiri boda za Barçom pet kola prije kraja, što dodatno pojačava glasine o smjeni trenera. Među kandidatima koji se spominju za klupu Reala su Xabi Alonso i Jürgen Klopp. S obzirom na sve okolnosti, čini se vrlo izvjesnim da će klub uskoro potražiti novog trenera, a Brazil već dugo gaji želju da Ancelottija dovede na svoju klupu.

Točan datum odlaska talijanskog stručnjaka s klupe Reala zasad nije poznat, no sve upućuje na to da će se to dogoditi po završetku sezone. U tom slučaju, Ancelotti neće voditi Real na predstojećem Klupskom svjetskom prvenstvu u srpnju.

