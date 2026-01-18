FREEMAIL
'LUDA' UTAKMICA /

Bravo, Igore: Matanović zabio i spasio Feriburg. Da nije pogodio, osvanuo bi crveni karton

Bravo, Igore: Matanović zabio i spasio Feriburg. Da nije pogodio, osvanuo bi crveni karton
Bio je to Matanovićev peti gol sezone, četvrti u Bundesligi, te drugi u zadnje tri utakmice

18.1.2026.
U posljednjem susretu 18. kola njemačkog nogometnog prvenstva Augsburg i Freiburg su odigrali 2-2, a drugi gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Igor Matanović.

Zanimljivo, sva četiri gola postignuta su u drugom dijelu. Domaćin je nakon svega četiri minute nastavka imao 2-0, no Freiburg je uspio izjednačiti.

Domaćin je poveo u 47. minuti golom Alexisa Claudea-Mauricea, a samo dvije minute kasnije Elvis ​Rexhbecaj je zabio za 2-0. Smanjio je Yito Suzuki u 59. minuti, a tri minute kasnije izjednačio je Matanović.

Gosti su izveli korner, Johan Manzambi je pucao glavom, domaći napadač Michael Gregoritsch je rukom blokirao loptu na gol liniji, ali samo do Matanovića koji je zabio za 2-2. Gregoritsch je dobio žuti karton zbog igranja rukom, a da Matanović nije pogodio za 2-2, dobio bi crveni karton.

Bio je to Matanovićev peti gol sezone, četvrti u Bundesligi, te drugi u zadnje tri utakmice. Hrvatski napadač je u 78. minuti još jednom tresao suparničku mrežu, no pogodak je poništen jer je lopta u začetku akcije prošla liniju auta.

Za domaći sastav je Kristijan Jakić igrao prvo poluvrijeme, no u pauzi je zbog ozljede ostao u svlačionici, dok Nediljko Labrović nije nastupio. Matanović je za goste odigrao cijeli susret.

Freiburg je osmi sa 24 boda, dok je Augsburg na 15. poziciji sa 16 bodova.

'LUDA' UTAKMICA /
Bravo, Igore: Matanović zabio i spasio Feriburg. Da nije pogodio, osvanuo bi crveni karton