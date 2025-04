Pornozvijezdi doživotno zabranjen ulaz na utakmice premijerligaškog kluba

Britanska pornozvijezda Tia Billinger, poznatija kao Bonnie Blue, rodom iz Nottinghama, dobila je doživotnu zabranu dolaska na utakmice nogometnog kluba Nottingham Forest nakon što je javno izjavila kako želi „zadovoljiti navijače“ poslije utakmice.

Billinger, koja je privukla pozornost medija i ranije zbog kontroverznih izjava i nastupa, podijelila je svoje iskustvo u podcastu Only Stans. Postala je poznata u javnosti kada je tvrdila da je u jednom danu imala seksualne odnose s čak 1057 muškaraca.

U podcastu je opisala situaciju koja se dogodila neposredno prije jedne od utakmica:

„Prije utakmice objavila sam na društvenim mrežama: ‘Hej momci, bit ću na utakmici, htjela bih snimiti nešto s vama poslije.’ Kad sam stigla na stadion, prišao mi je zaštitar i rekao da imam doživotnu zabranu ulaska. Mislila sam u početku da me žele odvesti na bolja mjesta, da mi poboljšavaju kartu – činilo se kao lijepa usluga“, ispričala je.

No situacija je ubrzo poprimila drukčiji ton:

„Tražili su da pokažem ulaznicu, uzeli su je i rekli mi da me moraju ispratiti sa stadiona. Navodno klub ne diskriminira seksualne radnice, ali očito sam izbačena jer to jesam.“

Tia tvrdi da joj je namjera bila motivirati igrače i zabaviti navijače, dodajući:

„Zapravo sam radila nešto korisno – manje ljudi bi pilo, činim nešto za njihovo zdravlje.“

Ovo nije njezin prvi upad u sportski svijet – prošlog mjeseca pojavila se i na utakmici NBA tima Miami Heat.

Što se tiče Nottingham Foresta, klub se trenutačno nalazi na šestom mjestu Premier lige s jednom utakmicom manje i u borbi je za povratak u Ligu prvaka nakon duge pauze.

