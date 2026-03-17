MUTNA POSLA /

Biznismen i sportski čelnik ubijen pred automobilom: Ispalio mu je hitac u glavu

Foto: Profimedia

Policija je pokrenula opsežnu istragu

17.3.2026.
11:40
Sportski.net
Bugarski gradić Pomorie, sa 13 tisuća stanovnika, zavijen je u crno nakon što je u ponedjeljak ubijen Hristo Burgazliev, predsjednik istoimenog kluba i poznati gradski biznismen.

Burgazliev je napadnut dok je sjedio u svom automobilu. Nepoznati počinitelj ispalio je hitac u glavu i potom pobjegao. Iako lokalni mediji navode da Burgazliev nije bio kontroverzna osoba, posljednjih mjeseci imao je problema s dugovima.

Njegova kći, Hristijana Burgazlijeva, poznata je sportašica, tri puta je osvajala titulu prvakinje Bugarske i tri puta titulu prvakinje Južne Europe u sportskom plesu.

Policija je pokrenula opsežnu istragu, ali napadač još uvijek nije pronađen, a grad je potresen tragičnim događajem.

