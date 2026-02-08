FREEMAIL
LUDA UTAKMICA /

Bizarna situacija u Engleskoj: City zabio s centra, a onda je sudac donio čudnu odluku

Bizarna situacija u Engleskoj: City zabio s centra, a onda je sudac donio čudnu odluku
Foto: Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia

City je gubio do 84. minute kada je zabio Bernardo Silva, a onda je Haaland zabio s bijele točke u nadoknadi

8.2.2026.
21:06
Sportski.net
Ryan Browne/shutterstock Editorial/profimedia
Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na šest bodova zaostatka 2-1 gostujućom pobjedom protiv aktualnog prvaka Liverpoola u zadnjoj utakmici 25. kola engleskog prvenstva.

City je gubio do 84. minute kada je zabio Bernardo Silva, a onda je Haaland zabio s bijele točke u nadoknadi za delirij u gostujućem sektoru. Osim spektakularnog preokreta, još je jedna bizarna situacija obilježila ovu ludu utakmicu. Naime, vidjeli smo do sada neviđenu situaciju.

Igrale su se posljednje minute kada je Alisson napustio vrata i otišao na korner. To je iskoristio Cherki koji je uputio udarac s 50 metara. Lopta je polako išla do gola i ušla u gol dok su za njom trčali Haaland i Szoboszlai. Mađar je tom prilikom povlačio Haalanda.

Sudac Pawson prvo je pokazao da je gol, a onda je pogledao snimku i odlučio poništiti pogodak, dodijeliti slobodni udarac Cityju i dati crveni karton Szoboszlaiju. Dosta zanimljiva odluka.

Situaciju pogledajte OVDJE.

"Za mene, naravno, sudac mora slijediti pravila. Ali na kraju mi ​​je žao Dominika jer dobiva tri utakmice suspenzije - samo priznaj gol, nemoj dati crveni karton. Jednostavno je tako. Ali mislim da su to pravila, jednostavno je tako", kazao je za Sky nakon utakmice Haaland.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbowl spektakl u Santa Clari između Patriotsa i Seahawksa

