PRED RJEŠENJEM /

Mario Kovačević nakon derbija potvrdio jedan odlazak iz Dinama: 'Zato nije bio s nama'

Mario Kovačević nakon derbija potvrdio jedan odlazak iz Dinama: 'Zato nije bio s nama'
Foto: Igor Soban/pixsell

'Imamo dobar kadar, radim s igračima na terenu, a drugi ljudi odlučuju hoće li se nešto događati'

8.2.2026.
20:41
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika, ali i bez golova.

Nakon utakmice Mario Kovačević je za Maxsport rekao: 

“Bili smo bliže pobjedi, ali nismo uspjeli dati gol. Čvrsta utakmica, oni su bili dosta agresivni, ali nismo im ništa dozvolili. Falila nam je jedna prava akcija da zabijemo, ali mogu biti zadovoljan bodom na Rujevici. Ne mogu zamjeriti puno igračima, htjeli su do zadnje minute, ali vratit će nam se drugi put”, rekao je Kovačević.

“Imamo dobar kadar, radim s igračima na terenu, a drugi ljudi odlučuju hoće li se nešto događati. Bilo bi dobro, ali ima tko igrati. Prvenstvo ćemo završiti onako kako želimo", kazao je strateg Dinama pa potvrdio da Nevistića danas nije bilo u zapisniku jer je na odlasku.

"Da, on završava transfer pa ga zato nismo vodili”. 

