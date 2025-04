Ispisao je povijest Premier lige, a danas ponovno uči hodati: 'Ovo se ne može operirati'

Uriah Rennie ispisao je povijest postavši prvi tamnoputi sudac koji je vodio utakmicu engleske Premier lige. Bilo je to na utakmici Derbyja i Wimbledona 1997. Manje od 20 godina kasnije, ponovno se uči hodanju nakon neobične neurološke dijagnoze.

Naime, na jednom putovanju u Turskoj prošle godine, Rennie je osjetio jaku bol u leđima. "Mislio sam da sam samo zaspao u čudnom položaju na suncu, htio sam iće na paraglajding, ali zbog boli u leđima nisam mogao", priča Rennie za BBC. "Do kraja odmora, od boli nisam uopće mogao spavati, a kada smo stigli doma jedva sam hodao. Mjesec dana sam ležao na leđima i još četiri sam sjedio u krevetu. U bolnici su me držali do veljače, našli su kvržicu koja mi gura kralježnicu. To je rijetko neurološko stanje koje se ne može operirati. Morao sam ponovno učiti kretati se, ponovno vježbam noge", ispričao je bivši sudac koji se bavio i mma-om te bio fizički najspremniji sudac u tom dobu Premier lige.

"Mogu pomicati stopala i mogu stajati s okvirom pričvršćenim za moja invalidska kolica, ali moram raditi na gluteusima. Ciljam biti fizički najbolji što mogu. Nitko mi nije rekao da više neću hodati, ali čak i da je netko to rekao, želim moći reći da sam učinio sve što sam mogao da pokušam", zaključio je Rennie koji će u svibnju postati rektor na sveučilištu u Sheffieldu.

