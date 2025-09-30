Bivši šef Napolija opleo po zvijezdi: 'Modrić s 40 godina pokazuje više od njega'

Luka Modrić i Kevin De Bruyne obilježili su desetljeće europskog nogometa u dresovima Real Madrida i Manchester Cityja. Obojica su ovog ljeta završila poglavlja u svojim matičnim klubovima i karijere nastavili u Italiji, Modrić u dresu Milana, kluba koji je pratio još kao dječak, dok je De Bruyne stigao u Napoli, aktualnog prvaka Serie A.

Derbi pripao Modriću

Početak u novom okruženju donio je različite dojmove. Modrić je u prvim nastupima za Milan impresionirao i pokazao da i s 40 godina može biti ključni čovjek sredine terena. De Bruyne je s druge strane odmah postigao golove za Napoli, no njegova forma izaziva sve veće rasprave.

U derbiju protiv Milana, koji je završio 2:1 za Rossonere, Belgijac je bio strijelac jedinog gola za Napoli, ali je u 72. minuti povučen iz igre nakon crvenog kartona Pervisa Estupinana. De Bruyne je burno reagirao na odluku Antonija Contea, pokazujući nezadovoljstvo dok je izlazio s terena.

'Usporedba je neumoljiva'

Upravo ta scena bila je povod za oštru kritiku bivšeg šefa Napolija Pierpaola Marina. On smatra da De Bruyne nije ni blizu razini koja bi ga mogla uspoređivati s Modrićem.

'Je li De Bruyne i dalje onaj stari ili je tek sjena svoje prošlosti? Ako usporedimo njega i Modrića, usporedba je neumoljiva. Modrić sa 40 godina u Milanu pokazuje ono što Kevin u Napulju još nije. Čak je i vezni red koji je funkcionirao dobro promijenjen zbog njega, a sada ne daje rezultate', izjavio je Marino za TeleVomero.

Posebno je naglasio kako Belgijac "gazi po prstima" Scottu McTominayu, koji zbog toga ne pruža igre kao prošle sezone. 'De Bruyne se ljuti na zamjene jer vjeruje da daje veliki doprinos, ali dosad je jedino zabijao s bijele točke. Za to ne trebate igrača njegove klase'. dodao je Marino.

