Nakon nervoze belgijske zvijezde, Conte zagrmio: 'Pogrešnu osobu je izabrao'

Nervozna reakcija Kevina De Bruynea, koji je zamijenjen u 72. minuti nedjeljnog derbija s AC Milanom, nagnala je trenera Antonija Contea da pokaže tko je "gazda u svlačionici", objavili su talijanski mediji.

De Bruyne, najzvučnije pojačanje talijanskog prvaka, je u 60. minuti iz jedanaesterca zabio jedini pogodak za Napoli, koji je poražen s 1-2. Conte ga je 12 minuta kasnije povukao iz igre, a belgijski veznjak je otvoreno pokazao nezadovoljstvo takvim potezom trenera Napolija.

Na konferenciji za novinare nakon susreta Conte je poručio De Bruyneu: "Ako misli tako iskazivati nezadovoljstvo mojim odlukama, izabrao je krivu osobu".

Dan nakon susreta Conte nije pozvao belgijskog reprezentativca da mu u "četiri oka" objasni što ga je zasmetalo, već je pred cijelom momčadi istaknuo da takvo ponašanje neće tolerirati. De Bruyne na to nije reagirao, tvrde talijanski mediji.

