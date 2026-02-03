FREEMAIL
KULTNI KLUB /

Bivši prvak engleske želi Slavena Bilića na klupi

Bivši prvak engleske želi Slavena Bilića na klupi
Foto: Michael Zemanek/shutterstock Editorial/profimedia

Bilić je bez posla od kolovoza 2024., kada je napustio Al-Fateh, a u Engleskoj je vodio Watford, West Bromwich Albion i West Ham.

3.2.2026.
8:31
Sportski.net
Michael Zemanek/shutterstock Editorial/profimedia
Prema informacijama s otoka, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić uskoro bi se trebao vratiti na trenersku klupu.

Iako je prvotno bilo govora o preuzimanju West Hama, izgleda kako će hrvatski stručnjak ipak preuzeti drugi klub. Naime, trostruki prvak Engleske i klub u kojemu je do slave stigao legendarni Alan Shearer, Blackburn Rovers, želi dovesti Bilića na mjesto trenera.

Blackburn se trenutačno nalazi na 22. mjestu Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa. Nedavno su se riješili Francuza Valériena Ismaëla i upravo u Biliću vide spas od ispadanja u League One, treći rang, po prvi put nakon osam godina.

Bilić je bez posla od kolovoza 2024., kada je napustio Al-Fateh, a u Engleskoj je vodio Watford, West Bromwich Albion i West Ham.

Blackburn RoversSlaven BilićChampionship
Bivši prvak engleske želi Slavena Bilića na klupi