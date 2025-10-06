Bivši hajdukovac herojskim potezom oduševio Europu: 'Postoje važnije stvari od nogometa'

Bosansko-hercegovački nogometaš Nikola Katić postao je heroj nogometnog vikenda nakon što je svojim brzim reagiranjem spasio život suparničkom igraču tijekom utakmice između Schalkea i Arminije Bielefeld. Dok je većina na terenu bila u šoku, Katić je pokazao hladnokrvnost i ljudskost koja nadilazi sport.

Incident se dogodio kada je napadač Arminije Jonny Grodowski nakon sudara ostao nepomično ležati na travnjaku. Katić nije oklijevao – potrčao je prema njemu, okrenuo ga u bočni položaj i osigurao da mu dišni put ostane prohodan, spriječivši tako moguće kobne posljedice.

Ex-Rangers star Nikola Katic hailed a hero for saving opponent's life during dramatic on-pitch incidenthttps://t.co/W8ymHWiIa8 — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) October 6, 2025

'Zdravlje je važnije od svega'

Unatoč brojnim pohvalama koje su uslijedile, bivši igrač Hajduka ostao je skroman:

'Kada sam vidio Grodowskog kako leži, odmah sam potrčao prema njemu. Bila je to prirodna reakcija. Iako svi želimo pobijediti, zdravlje je iznad svega. Postoje važnije stvari u životu od nogometa,' izjavio je Katić.

Zahvale i poštovanje sa svih strana

Trener Schalkea Miron Muslić nije skrivao ponos:

'Izgledalo je prilično divlje, ali Nikola je reagirao sjajno. U toj hektičnoj atmosferi prepoznao je problem odmah. Svi u Schalkeu se nadamo da je dečko dobro.'

Iz Arminije Bielefeld također su poslali službenu zahvalu i pohvalili braniča:

'Zahvaljujući brzoj i primjernoj reakciji nekoliko igrača, situacija je riješena bez težih posljedica. Branič Schalkea Nikola Katić reagirao je odmah i ispravno – zaslužuje iskrenu zahvalnost i poštovanje.'

Srećom, Grodowski se oporavlja i, kako je potvrđeno iz kluba, “dobro je, s obzirom na okolnosti”.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić najavio ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije