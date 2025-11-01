Bivši član ‘zlatne’ belgijske generacije pod istragom: Prijeti mu pet godina zatvora

Belgijski drugoligaš Lokeren stao je u obranu svog najpoznatijeg igrača, bivšeg reprezentativca Belgije i nekadašnjeg veznjaka Rome i Intera, Radje Nainggolana, nakon što se njegovo ime pojavilo u istrazi o pranju novca i krijumčarenju droge.

Nainggolan je u siječnju uhapšen u okviru istrage koju vodi briselsko tužiteljstvo zbog sumnje na krijumčarenje narkotika iz Južne Amerike u Europu. Proveo je noć u pritvoru, a policija mu je privremeno zaplijenila automobil. Iako je slučaj izazvao veliku medijsku pažnju, bivša zvijezda Serie A zasad nije službeno optužena.

Predsjednik Lokerena, Hans Van Duysen, javno je stao u obranu svog igrača i podsjetio da “svatko ima pravo na pošteno suđenje”.

“Radja još nije ni optužen, a kamoli osuđen. Živimo u pravnoj državi – čovjek je nevin dok mu se krivnja ne dokaže”, izjavio je Van Duysen za HLN.

“Da nije bivši reprezentativac Belgije, nitko ne bi o tome ni pisao. Njegova karijera donosi dodatnu pozornost.”

Sumnje i objašnjenja

Nainggolanovo ime u istrazi pojavilo se zbog transakcije od 105.500 eura koje je primio od Nasr-Eddinea Sekkakija, glavnog osumnjičenog u slučaju. Nogometaš tvrdi da je novac posudio jer su mu računi bili blokirani tijekom razvoda te da je iznos u potpunosti vratio čim mu je financijska situacija to dopustila.

Njegov odvjetnik ističe da nema dokaza o povezanosti Nainggolana s kriminalnim aktivnostima te da su optužbe “temeljene na pogrešnim pretpostavkama”.

Predsjednik Lokerena poručio je kako klub ne planira reagirati dok se ne dokaže suprotno.

“Naš posao je nogomet. Privatni život igrača nije naš problem sve dok ne utječe na profesionalne obaveze”, rekao je Van Duysen.

