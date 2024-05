Nekadašnji hrvatski reprezentativac i trener Dinama, Igor Bišćan dao je veliki intervju za OLBG.com u kojem se dotakao nadolazećeg Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Naravno da se poteglo pitanje za koga misli da će osvojiti Euro, ali Bišćan oko odgovora nije puno okolišao.

"Ja bih rekao da će osvojiti Hrvatska, naravno, a drugi je favorit Engleska. Napokon!", rekao je Bišćan, a onda odabrao i favorita za Zlatnu kopačku:

"To mora biti netko tko će igrati do kraja turnira ili barem do polufinala. Prema onome što sam odredio tko će biti prvak, onda bi i Zlatnu kopaču mogao dobiti igrač koji igra za Englesku, Francusku ili Hrvatsku. Ako moram birati, neka bude Harry Kane."

Međutim, za Zlatnu loptu ipak je izabrao nekog drugog.

"Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Gvardiol igra jako dobro i sve je bolji svakom utakmicom u dresu Manchester Cityja. Dakle, njih dvojica s hrvatske strane i možda Phil Foden koji je bio nevjerojatan ove sezone. Tko još? Jude Bellingham", obrazložio je Bišćan pa dodatno pohvalio Gvardiola:

"Joško Gvardiol bi mogao biti igrač turnira. Posebno je dobro igrao u drugom dijelu sezone u Premier ligi i Ligi prvaka. Oni koji ga dobro poznaju znaju da je baš nevjerojatan. Bit će još bolji u godinama koje dolaze i sigurno će biti ne samo jedan od najboljih braniča, nego i najboljih igrača na svijetu."

A izdvojio je i još nekoliko reprezentativaca koji su se ove sezone istaknuli.

""Od mladih igrača zasjati bi mogao Josip Šutalo iz Ajaxa. On je jako, jako dobar u obrani i vjerujem da će biti još bolji i uskoro će ići u veću ligu i veći klub. On je igrač koji će igrati s Gvardiolom u obrani i mislim da će biti impresivni na ovom Euru. Luka Ivanušec, koji također igra u nizozemskoj ligi. On je krilni, igra lijevo, jako je sposoban i voli dribling. Podsjeća me na Edena Hazarda. Mislim da on stvarno može pokazati svoj potencijal", poručio je hrvatski trener.

Hrvatska nogometna reprezentacija će u Njemačkoj utakmicu započeti protiv Španjolske 15. lipnja, a u skupini B ju očekuju još Albanija i Italija.