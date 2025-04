Preuzeo ih Tom Brady, nakon 30 godina ispali su u treću ligu, ali sad se engleski velikan vraća

Dok su oči cijelog nogometnog svijeta bile uprte u Ligu prvaka i susrete Arsenala i Reala te Bayerna i Intera, u engleskoj se igrao važan susret u trećoj ligi, League one, između Peterborougha i Birmingham Cityja.

Gosti iz Birminghama su pobijedili 2:1 pogocima Alfieja Maya i Taylora Gardener-Hickmana i osigurali promociju te povratak u Championship. Podsjetimo, prošle sezone Birmingham je nakon 29 godina ispao u treću ligu. Bila je to posljedica lošeg vođenja kluba od strane američkih vlasnika. U klub je kao ulagač stigao i Tom Brady, najbolji quarterback u povijesti NFL-a. Na klupi je tada sjedio John Eustace, Birmingham je nakon 11 kola bio na šestom mjestu, ali Amerikanci su na klupi željeli zvučno ime, doveli su Waynea Rooneyja i začas se spustili po tablici. Do siječnja su već bili na 20. mjestu, smijenili su Rooneyja nakon 15 utakmica, ali spasa nije bilo, Birmingham je u zadnjem kolu potpisao prvo ispadanje u treću ligu nakon 29 godina.

Sada su pametniji

Uprava je postupila pametnije ovoga puta, na klupu je doveden Velšanin Chris Davies koji nije bio razvikano ime. Zapravo, ovo mu je bio prvi samostalni posao, ali ranije se dokazao kao pomoćnik Brendanu Rodgersu u Liverpoolu, Celticu i Leicesteru. Birmingham je imao najveći budžet u trećoj engleskoj ligi, dovodili su pametno i s lakoćom izborili povratak u Championship.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja sezone ostalo im je šest utakmica i u prilici su srušiti rekorde lige. Trenutačno su na 95 bodova. Najviše je skupio Wolverhampton 2014. kada je skupio 103 boda. Devet bodova u šest utakmica se čini vrlo dostižnim za Plavce koji su izgubili samo tri utakmice cijele sezone. Što se rekorda po broju pobjeda tiče, njega drži Aston Villa iz 1972. koja je skupila 32 pobjede. Njihovi gradski rivali imaju ove sezone već 29 i mogli bi srušiti taj rekord. To nije sve, Bluesi bi mogli skinuti i rekord po broju bodova u engleskom profesionalnom nogometu uopće. Reading je 2006. u Championshipu skupio 106 bodova. Birmingham do kraja sezone može doći do 113 bodova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dvije prokmocije u nizu? Nije nemoguće

Navijači Birminghama vjeruju da mogu ponoviti Ipswich koji je ostvario dvije promocije zaredom i ušao u Premier ligu. To nije nemoguće jer novi vlasnici su udahnuli novi život. Nema više vlasničkih problema oko stadiona koji je ispunjen na svakoj utakmici, Birmingham ima već sada ekipu koja je bolja od većine u Championshipu, financije stoje dobro, mladi menadžer itekako zna svoj posao. Uskoro bi mogli derbi Drugog grada (kako se naziva derbi između Aston Ville i Birminghama) gledati u Premier ligi.

Posljednji put Plavce iz Birminghama u elitnom rangu engleskog nogometa gledali smo u sezoni 2010./11. kada su ispali za jedan bod, a usput osvojili svoj jedini veliki trofej, Liga kup epskom pobjedom nad Arsenalom u finalu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvone Boban ekskluzivno za RTL: 'Moj nogometni put trebao bi završiti u Dinamu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa