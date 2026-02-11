Bijesna poruka Kohorte: 'Štakori odje*ite! Kada nitko drugi neće mi ćemo'

Nakon 21 kodigranog kola Osijek ima samo tri pobjede uz osam remija i deset poraza te s ukupno 17 bodova drži posljednje mjesto na tablici.

Prije nekoliko dana u javnost su izašle informacije kako igrači i stožer nisu uopće dobili plaće u ovoj kalendarskoj godini, a uoči nedjeljnog gostovanja Hajduka oglasila se i Kohorta, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Malo po malo sve više izlazi na vidjelo što se radi u našem klubu i kakvi se likovi motaju oko njega. Teško da je itko mogao zamisliti da ćemo se ikada više sresti s problemima kakve smo vodili i prije 10ak godina i mislili smo da je to iza nas. No, očito smo se prevarili, evo nas i danas na samom dnu. Klub je dotakao dno dna!"

"I evo nas tako nakon više od 10 godina opet u grčevitoj borbi za opstanak, stanje je alarmantno. U nedjelju na Pampas dolazi Hajduk, nova teška utakmica, težak protivnik, ali jako bitna utakmica jer nam je sada svaki bod prijeko potreban! Zna se tko je uvijek bio uz klub kada je bilo najgore, kad su ga svi napustili i digli ruke od njega-mi smo ostali uz klub, kada se krpao kraj s krajem, kad je klub bio pred gašenjem, mi! Tako je bilo onda, tako će biti i sada i zauvijek! U nedjelju je zadatak jasan; svatko tko bezuvjetno voli ovaj klub pojavit će se u nedjelju u 17:45 na stadionu i biti uz klub sada kada mu je najteže. Najlakše je biti navijač kad je sve dobro, kad su tu rezultati, kad sve štima, kad se dobro upravlja klubom itd. Ali samo najvjerniji će ostati kada je teško."

"Nema potrebe slati nekakve posebne pozive i vući ljude za rukav, situacija je takva kakva je i oni kojima je stalo doći će bez ikakvog pozivanja. Po tko zna koji puta moramo čupati klub iz govana, kada nitko drugi neće mi ćemo! Svi u nedjelju na jug, naoštri glasnice, idemo pomoći dečkima na terenu! Nikakvi čohari, valentine, sakalji, petrovići, žitnjaci i prije svega mesaroši nisu NK Osijek! NK Osijek smo mi, NK Osijek je simbol ovog grada, pečat ljubavi i identitet svih Slavonaca i Baranjaca!"

"Idemo poručiti svima gore navedenima u nedjelju da se gube iz kluba, iz ovog grada-uništili su sve što se može uništiti! Doveli su klub do ponora i sada ga treba spasiti, a to možemo samo zajedničkim snagama! Štakori odje*ite iz našeg kluba!"

