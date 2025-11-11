Prvi čovjek hrvatskog suđenja: 'Sudac je propustio dosuditi penal, a VAR pozvati na pregled'

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 13. kola HNL-a. Objavljeno priopćenje prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: GORICA - VUKOVAR 1991 (77. minuta); agresivno ponašanje

Nakon što je domaća momčad postigla pogodak, koji nije priznat zbog kažnjiovg zaleđa, gostujući branič br. 34 namjerno je pljunuo u leđa domaćeg napadača br. 9 što sudac nije primijetio. Nakon preduge provjere VAR je preporučio sucu da pregleda situaciju radi potencijalnog crvenog kartona.

Sudac je utvrdio pljuvanje braniča i ispravno mu dodijelio crveni karton zbog agresivnog ponašanja prema suparničkom igraču.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA - SLAVEN BELUPO (88. minuta); kazneni udarac

Tijekom protunapada gostujuće momčadi napadač br. 23 ušao je u kazneni prostor te bio u duelu s braničem domaće momčadi br. 20.

U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt.

Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije.

Situacija br. 3: HAJDUK - OSIJEK (64. minuta); druga opomena

U startu dvojice suparničkih igrača, igrač gostujuće momčadi, koji je već dobio žuti karton u 45. minuti, udario je u nogu suparničkog igrača bez dodirivanja lopte. Prvi pomoćni sudac obavijestio je suca o ovom preoštrom startu, a nakon nekoliko sekundi sudac je odlučio pokazati drugi žuti karton igraču koji je počinio prekršaj.

Smatramo da se ovaj start može definirati kao nesmotren i da je zaslužio žuti karton.

Situacija br. 4: HAJDUK - OSIJEK (82. minuta); igranje rukom

Prilikom udarca prema gostujućim vratima, branič br. 38, koji je padao na tlo, skrenuo je loptu rukom. Branič je bio okrenut lopti leđima te je postavio ruku u normalan položaj kako bi podupro tijelo.

Prema Pravilima nogometne igre i našim smjernicama u potpunosti podržavamo odluku donesenu na terenu za igru da se ovakav kontakt ne kažnjava dosuđivanjem kaznenog udarca.