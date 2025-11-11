FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI PROPUST /

Prvi čovjek hrvatskog suđenja: 'Sudac je propustio dosuditi penal, a VAR pozvati na pregled'

Prvi čovjek hrvatskog suđenja: 'Sudac je propustio dosuditi penal, a VAR pozvati na pregled'
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Bertrand Layec donio je sud o 13. kolu HNL-a

11.11.2025.
16:30
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 13. kola HNL-a. Objavljeno priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Situacija br. 1: GORICA - VUKOVAR 1991 (77. minuta); agresivno ponašanje

Nakon što je domaća momčad postigla pogodak, koji nije priznat zbog kažnjiovg zaleđa, gostujući branič br. 34 namjerno je pljunuo u leđa domaćeg napadača br. 9 što sudac nije primijetio. Nakon preduge provjere VAR je preporučio sucu da pregleda situaciju radi potencijalnog crvenog kartona.

Sudac je utvrdio pljuvanje braniča i ispravno mu dodijelio crveni karton zbog agresivnog ponašanja prema suparničkom igraču.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA - SLAVEN BELUPO (88. minuta); kazneni udarac

Tijekom protunapada gostujuće momčadi napadač br. 23 ušao je u kazneni prostor te bio u duelu s braničem domaće momčadi br. 20.

U trenutku dok je napadač imao kontrolu nad loptom branič je napravio prekršaj saplitanja. Ni u jednom trenutku branič nije igrao loptom niti je dodirnuo, a napadač ni u jednom trenutku nije naglasio kontakt.

Smatramo da je branič nepropisno srušio napadača te da je sudac propustio dosuditi kazneni udarac, a VAR pozvati suca na pregled situacije.

Situacija br. 3: HAJDUK - OSIJEK (64. minuta); druga opomena

U startu dvojice suparničkih igrača, igrač gostujuće momčadi, koji je već dobio žuti karton u 45. minuti, udario je u nogu suparničkog igrača bez dodirivanja lopte. Prvi pomoćni sudac obavijestio je suca o ovom preoštrom startu, a nakon nekoliko sekundi sudac je odlučio pokazati drugi žuti karton igraču koji je počinio prekršaj.

Smatramo da se ovaj start može definirati kao nesmotren i da je zaslužio žuti karton.

Situacija br. 4: HAJDUK - OSIJEK (82. minuta); igranje rukom

Prilikom udarca prema gostujućim vratima, branič br. 38, koji je padao na tlo, skrenuo je loptu rukom. Branič je bio okrenut lopti leđima te je postavio ruku u normalan položaj kako bi podupro tijelo.

Prema Pravilima nogometne igre i našim smjernicama u potpunosti podržavamo odluku donesenu na terenu za igru da se ovakav kontakt ne kažnjava dosuđivanjem kaznenog udarca.

Standings provided by Sofascore
Sudačka AnalizaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI PROPUST /
Prvi čovjek hrvatskog suđenja: 'Sudac je propustio dosuditi penal, a VAR pozvati na pregled'