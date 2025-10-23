Šokantan pogled na ljestvicu Lige prvaka: Na dnu su dva velikana sa šest europskih naslova

Treće kolo Lige prvaka je iza nas. Gledali smo dva dana sjajnog nogometa s puno golova. Zanimljivo je i stanje na tablici nakon puna tri kola.

Pet momčadi ima maksimalnih devet bodova. To su: PSG, Inter, Bayern, Arsenal i Real Madrid. Top osam zaključuju Borussia Dortmund, Manchester City i Newcastle. Još zanimljiviji je pogled na dno tablice. Samo dva kluba nemaju niti jedan bod nakon tri kola.

Čak i kazahstanski Kairat je ispred dva velikana

Riječ je o dva europska velikana, Benfica i Ajax. Benfica je poražena u prvom kolu od Qarabaga na svom terenu 3:2 što je presudilo Bruni Lageu. Njegov nasljednik Jose Mourinho nije uspio popraviti skor i poražen je od Chelseaja i Newcastlea, te su na predzadnjem mjestu ljestvice Lige prvaka s 0 bodova i gol-razlikom 2:7.

🇳🇱 Ajax and 🇵🇹 Benfica are the only 2 teams to score 0 pts after 🔵 UCL MD3.



Four teams from the Big-5 leagues are currently in elimination places:



🇮🇹 Juventus

🇫🇷 Monaco

🇩🇪 Leverkusen

🇪🇦 Villarreal pic.twitter.com/TNT462GcaB — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2025

Iza njih je samo Ajax. Četverostruki prvaci Europe su izgubili od Intera, Marseillea i Chelseaja i usput primili čak 11 golova (3,6 po utakmici) i zabili tek jedan. Ispred ta dva europska velikana je čak i Kairat iz Almatyja koji je uspio upisati bod protiv Qarabaga.

Najugodnije iznenađenje je Qarabag koji ima šest bodova nakon tri kola i na 13. su mjestu. Benfica ima dva, a Ajax četiri europska naslova, a nula bodova na kontu nakon tri kola ove sezone Lige prvaka.

