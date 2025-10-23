Šokantan pogled na ljestvicu Lige prvaka: Na dnu su dva velikana sa šest europskih naslova
Samo dva kluba nemaju niti jedan bod nakon tri kola
Treće kolo Lige prvaka je iza nas. Gledali smo dva dana sjajnog nogometa s puno golova. Zanimljivo je i stanje na tablici nakon puna tri kola.
Pet momčadi ima maksimalnih devet bodova. To su: PSG, Inter, Bayern, Arsenal i Real Madrid. Top osam zaključuju Borussia Dortmund, Manchester City i Newcastle. Još zanimljiviji je pogled na dno tablice. Samo dva kluba nemaju niti jedan bod nakon tri kola.
Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.
Čak i kazahstanski Kairat je ispred dva velikana
Riječ je o dva europska velikana, Benfica i Ajax. Benfica je poražena u prvom kolu od Qarabaga na svom terenu 3:2 što je presudilo Bruni Lageu. Njegov nasljednik Jose Mourinho nije uspio popraviti skor i poražen je od Chelseaja i Newcastlea, te su na predzadnjem mjestu ljestvice Lige prvaka s 0 bodova i gol-razlikom 2:7.
🇳🇱 Ajax and 🇵🇹 Benfica are the only 2 teams to score 0 pts after 🔵 UCL MD3.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2025
Four teams from the Big-5 leagues are currently in elimination places:
🇮🇹 Juventus
🇫🇷 Monaco
🇩🇪 Leverkusen
🇪🇦 Villarreal pic.twitter.com/TNT462GcaB
Iza njih je samo Ajax. Četverostruki prvaci Europe su izgubili od Intera, Marseillea i Chelseaja i usput primili čak 11 golova (3,6 po utakmici) i zabili tek jedan. Ispred ta dva europska velikana je čak i Kairat iz Almatyja koji je uspio upisati bod protiv Qarabaga.
Najugodnije iznenađenje je Qarabag koji ima šest bodova nakon tri kola i na 13. su mjestu. Benfica ima dva, a Ajax četiri europska naslova, a nula bodova na kontu nakon tri kola ove sezone Lige prvaka.
POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi