Šokantan pogled na ljestvicu Lige prvaka: Na dnu su dva velikana sa šest europskih naslova

Šokantan pogled na ljestvicu Lige prvaka: Na dnu su dva velikana sa šest europskih naslova
Foto: Alfie Cosgrove/news Images/imago Sportfotodienst/profimedia

Samo dva kluba nemaju niti jedan bod nakon tri kola

23.10.2025.
8:15
Treće kolo Lige prvaka je iza nas. Gledali smo dva dana sjajnog nogometa s puno golova. Zanimljivo je i stanje na tablici nakon puna tri kola. 

Pet momčadi ima maksimalnih devet bodova. To su: PSG, Inter, Bayern, Arsenal i Real Madrid. Top osam zaključuju Borussia Dortmund, Manchester City i Newcastle. Još zanimljiviji je pogled na dno tablice. Samo dva kluba nemaju niti jedan bod nakon tri kola. 

Čak i kazahstanski Kairat je ispred dva velikana

Riječ je o dva europska velikana, Benfica i Ajax. Benfica je poražena u prvom kolu od Qarabaga na svom terenu 3:2 što je presudilo Bruni Lageu. Njegov nasljednik Jose Mourinho nije uspio popraviti skor i poražen je od Chelseaja i Newcastlea, te su na predzadnjem mjestu ljestvice Lige prvaka s 0 bodova i gol-razlikom 2:7. 

 

 

Iza njih je samo Ajax. Četverostruki prvaci Europe su izgubili od Intera, Marseillea i Chelseaja i usput primili čak 11 golova (3,6 po utakmici) i zabili tek jedan. Ispred ta dva europska velikana je čak i Kairat iz Almatyja koji je uspio upisati bod protiv Qarabaga. 

Najugodnije iznenađenje je Qarabag koji ima šest bodova nakon tri kola i na 13. su mjestu. Benfica ima dva, a  Ajax četiri europska naslova, a nula bodova na kontu nakon tri kola ove sezone Lige prvaka.

