HRVATSKI VUNDERKIND /

Englezi otkrivaju: Vuškovića želi Bayern, ali Tottenham je spremio plan

Englezi otkrivaju: Vuškovića želi Bayern, ali Tottenham je spremio plan
Foto: Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatski stoper odigrao je ove sezone 11 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka

13.12.2025.
14:27
Sportski.net
Ayman Alahmed/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski vunderkind Luka Vušković već dugo privlači pažnju najvećih klubova Europe. Ove sezone briljira u Bundesligi u dresu HSV-a gdje je na posudbi iz Tottenhama

Engleski TEAMtalk otkriva kako Tottenham dobiva ponude raznih klubova, a posljednji u nizu je minhenski Bayern kao i drugi njemački klub, RB Leipzig. Englezi doznaju da je plan Tottenhama jasan. Odbit će sve ponude za Vuškovića jer ga vide u svojim planovima, a neki ljudi u klubu idu toliko daleko da savjetuju da se Vušković pozove s posudbe već u siječnju. 

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr.

To bi se i moglo dogoditi jer tako bi Tottenham poslao jasnu poruku drugim klubovima da Vušković nije na prodaju. Hrvatski stoper odigrao je ove sezone 11 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka. Posebno oduševljava njegova igra glavom i zračni dueli u kojima mu nema ravnog u Europi kada gledamo igrače do 21 godine, a Luki još nije niti 19.

Luka VuškovićHsvBayern MünchenTottenhamBundesliga
