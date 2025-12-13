Englezi otkrivaju: Vuškovića želi Bayern, ali Tottenham je spremio plan
Hrvatski stoper odigrao je ove sezone 11 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka
Hrvatski vunderkind Luka Vušković već dugo privlači pažnju najvećih klubova Europe. Ove sezone briljira u Bundesligi u dresu HSV-a gdje je na posudbi iz Tottenhama.
Engleski TEAMtalk otkriva kako Tottenham dobiva ponude raznih klubova, a posljednji u nizu je minhenski Bayern kao i drugi njemački klub, RB Leipzig. Englezi doznaju da je plan Tottenhama jasan. Odbit će sve ponude za Vuškovića jer ga vide u svojim planovima, a neki ljudi u klubu idu toliko daleko da savjetuju da se Vušković pozove s posudbe već u siječnju.
