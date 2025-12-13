Englezi otkrivaju: Vuškovića želi Bayern, ali Tottenham je spremio plan

Hrvatski vunderkind Luka Vušković već dugo privlači pažnju najvećih klubova Europe. Ove sezone briljira u Bundesligi u dresu HSV-a gdje je na posudbi iz Tottenhama.

Engleski TEAMtalk otkriva kako Tottenham dobiva ponude raznih klubova, a posljednji u nizu je minhenski Bayern kao i drugi njemački klub, RB Leipzig. Englezi doznaju da je plan Tottenhama jasan. Odbit će sve ponude za Vuškovića jer ga vide u svojim planovima, a neki ljudi u klubu idu toliko daleko da savjetuju da se Vušković pozove s posudbe već u siječnju.

To bi se i moglo dogoditi jer tako bi Tottenham poslao jasnu poruku drugim klubovima da Vušković nije na prodaju. Hrvatski stoper odigrao je ove sezone 11 utakmica u Bundesligi i zabio dva pogotka. Posebno oduševljava njegova igra glavom i zračni dueli u kojima mu nema ravnog u Europi kada gledamo igrače do 21 godine, a Luki još nije niti 19.

