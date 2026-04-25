NAPUNILI SU IM MREŽU /

Da, dobro ste vidjeli... Bayern ponižen u malom njemačkom gradu! Može li se spasiti?

Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Razlog je svima jasan, većina ključnih igrača odmara uoči polufinala Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina

25.4.2026.
16:46
Sportski.net
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
Bayern Munich nakon osigurane titule očito je “spustio gas” i možda čak pretjerao... U 31. kolu Bundeslige na gostovanju kod Mainza 05 gubi čak 3:0 na poluvremenu.

Domaći su dominirali (7 udaraca u okvir, Bayern nijedan), a zabijali su Lee Jae-sung, Paul Nebel i Karim Onisiwo. Iako je Bayern poznat po preokretima, ovaj put djeluju bez prave energije.

Razlog je svima jasan, većina ključnih igrača odmara uoči polufinala Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Bundesliga je već riješena, a fokus je potpuno na Europi.

BayernMainz 05Bundesliga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
