FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEUGODNI RAYO

Barcelona teškom mukom do tri boda čeka ishod madridskog derbija

Barcelona teškom mukom do tri boda čeka ishod madridskog derbija
×
Foto: Javier Borrego/Shutterstock Editorial/Profimedia

Barcelona je drugom na ljestvici Realu pobjegla na sedam bodova prednosti

22.3.2026.
16:19
Hina
Javier Borrego/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Uspješno su nogometaši Barcelone odradili posao i u 29. kolu španjolske La Lige, na svom su Camp Nou pobijedili Rayo Vallecano s minimalnih 1-0.

Jedini je pogodak na utakmici postigao Araujo, koji je u 24. minuti, nakon kornera, glavom poentirao za slavlje Barcelone. Domaći sastav je mogao i elegantnije doći do tri boda, ali je propustio veći broj dobrih prilika. Na kraju je čak mogao biti i kažnjen za slabu realizaciju ove nedjelje.

Primjerice, Alfonso Espino je u 83. minuti propustio situaciju jedan na jedan s domaćim golmanom. Blizu gola za goste bio je i De Frutos u samoj završnici.

Barcelona je drugom na ljestvici Realu pobjegla na sedam bodova prednosti. U nastavku dana Real će odigrati veliki gradski derbi na Santiago Bernabeu stadionu protiv Atletica.

BarcelonaLa LigaRayo Vallecano
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike