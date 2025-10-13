Barcelona u problemima: Dani Olmo ozlijeđen, propušta El Clasico?

Nogometaš Barcelone Dani Olmo, koji je prošlog petka napustio španjolski trening kamp, ​​ozlijedio je list i upitan je za Clasico protiv Real Madrida krajem listopada, objavio je u ponedjeljak katalonski klub.

"Dani Olmo pati od ozljede mišića soleusa lijeve noge (mišić u donjem dijelu lista)", objavila je Barça, ne precizirajući koliko će dugo ofenzivni napadač biti izvan terena.

Prema pisanju španjolskog tiska, Olmo bi mogao pauzirati dva do tri tjedna te je stoga upitan za nadolazeće utakmice katalonskog kluba, uključujući Clasico protiv Real Madrida 26. listopada.

Barcelona, ​​​​aktualni španjolski prvak, već je bez nekoliko ozlijeđenih igrača, uključujući mladog Laminea Yamala, vratara Joana Garciu i Marc-Andréa ter Stegena te veznog igrača Gavija.

Španjolski napadač Ferran Torres, kojeg je La Roja otpustila zbog bolova u mišićima, upitan je za sljedeću utakmicu La Lige protiv Girone u subotu (16:15).

