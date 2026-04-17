BIJES U KATALONIJI

Barcelona se ne miri s ispadanjem iz Lige prvaka, evo što sada žele

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

U Barceloni su jako nezadovoljni, pronašli su i glavne krivce za ispadanje iz Lige prvaka

17.4.2026.
8:31
M.G.
Barcelona je podnijela drugu žalbu UEFA-i na suđenje u utakmicama četvrtfinala Lige prvaka protiv Atletico Madrida.

Katalonski velikan ispao je nakon što je u prvoj utakmici na svom terenu izgubio 0:2, a u uzvratu u Madridu je pobijedio 2:1, što nije bilo dovoljno za nadoknadu zaostatka.

U Barceloni su nakon ispadanja bijesni na suđenje, za koje smatraju da je glavni razlog njihovog ispadanja.

Dvije žalbe UEFA-i

Nakon prve utakmice, Barcelona je poslala žalbu koja se odnosila isključivo na nedosuđeni jedanaesterac zbog igranja rukom Marca Pubilla. Međutim, prva reakcija iz Nyona nije bila ohrabrujuća. UEFA je tu žalbu odbila kao "nedopuštenu", što je samo dodatno rasplamsalo nezadovoljstvo na Camp Nou.

Nakon te odbijenice i spornih odluka u uzvratu, Barcelona je podnijela novu, opširniju žalbu koja obuhvaća događaje iz oba susreta. U njoj se, uz već spomenuto igranje rukom, navode i crveni karton Pauu Cubarsíju, isključenje kapetana Erica Garcíje, poništeni pogodak Ferrana Torresa te potencijalni kazneni udarac nad Danijem Olmom. U tom drugom, sveobuhvatnom dopisu Barcelona od UEFA-e traži pokretanje istrage, uvid u komunikaciju između sudaca i VAR sobe te službeno priznanje pogrešaka, navodeći "očigledna dvostruka mjerila".

