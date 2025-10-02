psg SE NASLAĐUJE /

Barcelona podcijenila Parižane? Yamalova Instagram objava brzo mu se obila o glavu

Barcelona podcijenila Parižane? Yamalova Instagram objava brzo mu se obila o glavu
Foto: Profimedia

Yamal je nakon poraza brzo izbrisao objave s Instagrama

2.10.2025.
10:14
Sportski.net
Profimedia
Mladi talent Barcelone, Lamine Yamal, debitirao je u ovosezonskoj Ligi prvaka protiv PSG-a (1:2) nakon što je preskočio prvo kolo protiv Newcastlea. Prije utakmice najavio je povratak zanimljivim Instagram objavama: “Ne znam što je pritisak” i “Vratio sam se i misija se također vratila.”

Stvarnost je bila malo drugačija. Barca je povela pogotkom Ferrana Torresa, no PSG je do poluvremena izjednačio, a u 90. minuti preokrenuo rezultat pogotkom Goncala Ramosa.

 

 

Parižani su odmah reagirali na Yamale i Pedrijine najave. Ramos je poručio: “Ako si najbolji, to moraš pokazati na terenu, a ne pričati.” Vitinha je dodao: “Ne zanima nas što se govori prije utakmice, nama je bitno igrati i pobijediti.”

Yamal je nakon poraza brzo izbrisao objave s Instagrama, no internet, naravno, ništa ne zaboravlja.

BarcelonaLamine YamalInstagramPsg
