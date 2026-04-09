Ovo je diglo Kataloniju na noge: Je li Barcelona 'pokradena' u Ligi prvaka?

Nogometaši Atletico Madrida su u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka na Camp Nou pobijedili Barcelonu 2-0 i napravili veliki korak prema plasmanu u polufinale, a nakon utakmice se puno priča o suđenju.

Barcelona i Atletico su u srijedu odigrali već petu međusobnu utakmicu koja je, kao i sve prethodne, bila itekako uzbudljiva i napeta. Atletico je krajem prvog dijela došao do igrača više, a sve je iskoristio za veliku pobjedu od 2-0.

U 44. minuti se dogodio iznimno važan trenutak ovog prvog susreta. U naletu prema domaćim vratima bio je Simeone, a kao posljednji čovjek ga je na 20 metara srušio Cubarsi. U prvi trenutak je sudac Kovacs pokazao stoperu Barcelone žuti karton, ali je nakon pregledane snimke iz džepa izvadio crveni. Iz tog slobodnog udarca je Atletico i poveo, a maestralno je opalio Alvarez za 1-0 Atletica.

U drugom poluvremenu dogodila se još jedna kontroverzna situacija, opet na štetu Barcelone, kada je golman Atletica Musso dodao loptu stoperu Marcu Pubillu, a on ju je dirao rukom i normalno nastavio igru. Trener Barcelone Hansi Flick

OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.

