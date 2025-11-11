Bivša zvijezda tužila Manchester United: Optužbe su ozbiljne

Axel Tuanzebe (27), bivši igrač Manchester Uniteda tužio je klub s Old Trafforda i traži preko milijun funti zbog "kliničkog nemara" i neodgovarajućeg medicinskog tretmana ozljede kralježnice dok je bio član "Crvenih vragova".

Tuanzebe, branič koji je sada član Burnleyja, ponikao je u akademiji Man. Uniteda i predviđala mu se velika karijera, no zbog brojnih ozljeda za "Crvene vragove" je upisao samo 37 nastupa.

Vijesti iz Premier lige čitajte na Net.hr-u

United je napustio 2023. godine kao slobodan igrač, nakon čega je jednu sezonu igrao za Ipswich, a ljetos je potpisao za Burnley.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kronična ozljeda kralježnice

Jezgra Tuanzebeove tužbe, čije je detalje prvi objavio Sky News, jest navodno loše upravljanje stres frakturom donjeg dijela kralježnice, poznatom kao "pars fraktura". Prema sudskim dokumentima, problemi su započeli još u prosincu 2019. nakon utakmice protiv Colchestera. Magnetska rezonancija u siječnju 2020. pokazala je sumnju na frakturu na lijevoj strani kralježnice.

Tuanzebe i njegov pravni tim tvrde da klub tada nije poduzeo ključne korake: nisu mu osigurali adekvatno vrijeme za odmor i oporavak niti su ga uputili specijalistu za sportske ozljede kralježnice. Umjesto mirovanja, Tuanzebe se vratio na teren već u ožujku 2020. godine.

Posljedice takvog pristupa, navodi se u tužbi, bile su katastrofalne. Do srpnja 2022. godine, ozljeda na lijevoj strani postala je kronična, a razvila se i nova, akutna fraktura na desnoj strani. U tužbi stoji: "Da je tužitelj bio adekvatno pošteđen napora, njegova fraktura na lijevoj strani ne bi prešla u kronično stanje, a fraktura na desnoj strani bila bi u potpunosti izbjegnuta."

Navodi o zanemarivanju i propustima

Dokumentacija otkriva i zabrinjavajuće detalje o komunikaciji tijekom njegove posudbe u Napoliju početkom 2022. godine. Kada se Tuanzebe požalio na jake bolove u leđima, tadašnji glavni liječnik Uniteda, dr. Steve McNally, navodno je umanjio ozbiljnost situacije, sugerirajući da se radi o "iritaciji diska" koja će se riješiti fizioterapijom.

To je bilo u suprotnosti s mišljenjem Napolijevog liječnika, koji je nakon pregleda snimki upozorio na moguću stres frakturu. Tužba tvrdi da je Manchester United tek u travnju 2023., više od tri godine nakon prvih simptoma, primijenio "odgovarajući plan liječenja". Zbog svega navedenog, Tuanzebe tvrdi da, iako i dalje igra na elitnoj razini, više ne može nastupati "bez ograničenja ili smetnji", što je izravno utjecalo na njegovu karijeru i primanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'