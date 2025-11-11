Obitelj Michaela Schumachera u teškim trenucima dobila sjajnu vijest

David Schumacher, nećak legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, se zaručio.

"Ocean je svjedočio našoj ljubavi, a zalazak sunca zapečatio je naše obećanje", stoji u opisu fotografije koju je David objavio na instagramu na kojoj sa svojom zaručnicom, mađarskom vozačicom Vivien Keszthelyi, sjedi na plaži na Maldivima.

David, sim Michaelovog bratia Ralfa Schumachera i njegove bivše supruge Core, i sam je automobilistički vozač. Nakon natjecanja u Formuli 3, David se posljednjih godina usmjerio na utrke izdržljivosti, a nedavno se natjecao u GT World Challenge Europe Endurance Cupu za tim HRT Ford Performance.

Michaelova teška borba

Ova sretna vijest dolazi u vrijeme dok se obitelj i dalje suočava s Michaelovim teškim zdravstvenim stanjem. Od nesreće na skijanju u francuskom Meribelu u prosincu 2013. godine, kada je zadobio po život opasnu ozljedu glave, informacije o njegovom oporavku strogo se čuvaju. Nakon što je proveo 250 dana u induciranoj komi, Michael je prebačen na kućnu njegu, gdje o njemu brine veliki medicinski tim.

Finski neurokirurg dr. Jussi Posti, koji pomno prati slučaj, nedavno je za medije izjavio kako se, na temelju dostupnih informacija, čini da je Michaelovo stanje nepromijenjeno posljednjih deset godina. "Ako je u njegovoj kući izgrađena bolnica, sa svom medicinskom opremom oko njega, čini se da je većinu vremena proveo u bolničkim uvjetima. Ne mislim da vodi vrlo aktivan život", zaključio je Posti. Neki izvori navode da je legendarni vozač prikovan za krevet i da ne može komunicirati, ovisan o stalnoj brizi tima od petnaestak ljudi.

