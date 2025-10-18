Atletico srušio Osasunu: Budimir mogao postati heroj, a ispao tragičar

U posljednjoj subotnjoj utakmici 9. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je pred svojim navijačima svladao Osasunu s minimalnih 1-0.

Pobjednički pogodak postigao je Argentinac Thiago Almada u 69. minuti, samo šest minuta nakon što ga je Diego Simeone ubacio u igru. Velik dio posla kod pogotka je obavio Simeoneov sin Giuliano, koji se probio po lijevom krilu i uputio idealnu povratnu loptu za sunarodnjaka.

Osasuna je imala nekoliko dobrih situacija za izjednačenje, a u najboljoj se našao hrvatski napadač Ante Budimir.

U 89. minuti su gosti iz Pamplone odigrali vrlo sličnu akciju kao Atletico kod vodećeg pogotka, Budimir se postavio na pravo mjesto i na povratnu loptu šutirao lijevom nogom, no sjajno je reagirao slovenski vratar Jan Oblak i obranio taj udarac.

Taj promašaj možete pogledati OVDJE.

Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu.

