Arsenal će imati pune ruke posla: Zagrizli su za zvijezdu Reala, a dobili oštru opasku

Ljetni prijelazni rok mogao bi biti izuzetno buran u sjevernom Londonu, posebno kad je riječ o ambicijama Arsenala. Nakon još jedne sezone bez osvojenog trofeja, trener Mikel Arteta i uprava kluba svjesni su da je vrijeme za konkretne i hrabre poteze na tržištu kako bi se napravio korak naprijed i napokon okrunilo dugogodišnje ulaganje rezultatom.

Engleski viceprvak koji je stao u polufinalu Lige prvaka protiv PSG-a, već je poduzeo prve korake u rekonstrukciji momčadi. Jedan od njih je dogovor s Real Sociedadom oko dolaska defenzivnog veznjaka Martina Zubimendija, što je već izazvalo val pozitivnih reakcija među navijačima. No, to je tek početak.

Sve češće se govori i o Viktoru Gyökeresu, švedskom napadaču koji briljira u dresu lisabonskog Sportinga. Njegove brojke i stil igre navodno savršeno odgovaraju onome što Arteta traži u špici napada, a Sporting je već svjestan da bi ovog ljeta mogao ostati bez jednog od svojih najvrednijih igrača.

Nije to jedina ofenzivna opcija koju londonski klub razmatra – već neko vrijeme u fokusu je i Nico Williams, mladić iz Athletic Bilbaa koji se etablirao kao jedno od najuzbudljivijih krila u španjolskoj La Ligi. Williamsova brzina, direktnost i sposobnost da igra na obje strane terena čine ga vrlo zanimljivim rješenjem za Arsenalovu ofenzivu, koja je u ključnim trenucima sezone ponovno zakazala.

Ipak, ono što je najviše zaintrigiralo javnost je informacija da Topnici razmatraju i mogućnost angažmana Rodryga, Brazilca iz Real Madrida. Ugledni The Athletic otkrio je interes Arsenala za napadača Kraljevskog kluba, iako zasad još nije došlo do konkretnih ponuda. Kako bilo, takav potez bi definitivno bio bombastičan i signalizirao bi ogromne ambicije kluba iz sjevernog Londona.

Poznati stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, već je istaknuo da Arsenal u svakom slučaju cilja dovesti novog ofenzivca na krilnoj poziciji što dodatno potvrđuje da se u klubu spremaju veliki rezovi i osvježenja u ofenzivnom dijelu momčadi.

S druge strane, ima i onih koji sumnjaju u mogućnost da Rodrygo ikada zaigra na Emiratesu. Među njima je i Paul Robinson, bivši vratar Tottenhama, koji smatra da Arsenal nema dovoljno aduta da privuče takvog igrača iz vrha europskog nogometa.

"Nisu privlačni za Rodryga i ne mogu mu ponuditi nešto da ga dovedu iz Real Madrida. Da, natječu se na svakom frontu, na svakom nivou, ali jesu li oni europski gigant? Oni su nekim igračima zanimljiv klub, ali Rodrygo ne spada među te igrače. Ako ga Arsenal uspije dovesti, onda ću biti zadivljen, ali mislim da od toga na kraju neće biti ništa", jasno je rekao Robinson.

Osim dolazaka, neminovno je da će ovog ljeta doći i do odlazaka iz kluba. Nekolicina igrača koji nisu opravdali očekivanja ili jednostavno više ne odgovaraju Artetinoj viziji, dobit će zeleno svjetlo za odlazak. Arsenal je došao do točke u kojoj kompromisa više nema – vrijeme je za odlučne poteze, bez obzira na to koliko riskantni bili.