Brončani Vatreni o ispadanju s Lige nacija: 'Najlakše je pljuvati nakon poraza, jedna stvar ipak nas veseli'

Izgleda da smo već navikli da utakmica Hrvatske ne može proći bez stresa. Francuzi su dominirali u drugoj četvrtfinalnoj utakmici Lige nacija, nadoknadili hrvatsku prednost od 2-0 i vrebali treći pogodak. Vatreni su se obranili do kraja i nekako je mirisalo da bi se mogli provući na penale. Kolo sreće se okreće. Sretni penali sa Svjetskih prvenstava jednostavno ne idu kao u Ligi nacija, te su Francuzi nakon raspucavanja zasluženo slavili.

Svoj pogled na utakmicu u Parizu dao nam je bivši hrvatski reprezentativac, današnji trener kuvajtskog Al-Salmiya, Ardian Kozniku. Bivši napadač Hajduka i Dinama igrao je za brojne francuske klubove, pa smo ga smatrali idealnim sugovornikom nakon drame u Parizu. Osim toga bio je član generacije Vatrenih koja je upravo u Francuskoj došla do prve medalje na velikim natjecanjima, kada su izabranici Ćire Blaževića stigli do svjetske bronce. Na početku razgovora odmah smo se našalili i upitali je li nekadašnji Vatreni posezao za tabletama za stres pred kraj jučerašnje utakmice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Livi je hobotnica'

"Normabel nisam uzeo. Malo je bila šokantna utakmica, pogotovo kad su došli penali gdje presuđuje sreća. Prije utakmice u Splitu najavljivalo se da su ova četvrtfinala dva poluvremena. 'Prvo poluvrijeme' bila je utakmica u Splitu koju smo mi dobili. Izbornik i svi igrači ostali su oprezni nakon 2-0. 'Drugo poluvrijeme' u Parizu pripalo je Francuzima. Kad gledamo rezultatski, ukupno 2-2 pa produžeci, moram priznati da skidam kapu igračima, pogotovo mladima koji nemaju puno utakmica za reprezentaciju poput Petra Sučića i Franje Ivanovića", započeo je bivši Vatreni u razgovoru.

Kozniku je odmah na početku istaknuo jednoga igrača koji je Hrvatsku držao na životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Livaković je sinoć bio gotovo heroj, branio je fantastično, prava hobotnica. Skinuo je nekoliko velikih šansi Mbappeu, držao nas je živima do kraja i u produžecima. Kasnije nije imao sreće u raspucavanjima, pogodio je stranu, ali nije uspio skinuti penal. Na kraju su sretni bili Francuzi i prošli dalje", rekao je Kozniku pa prešao na analizu utakmice.

'Skidam kapu'

Odmah nakon pobjede u Splitu, izbornik Dalić najavio je kako se Hrvatska neće povući i da će igrati kao da je 0-0. Ipak, prvim zviždukom Vatreni su se odmah povukli i igrali u niskom bloku cijelu utakmicu. Kozniku nam je iz svoje igračke i trenerske perspektive objasnio kako nije lako igrati takve utakmice u kojima ulaziš s pozitivnim rezultatom.

"Normalno da nitko ne bi volio igrati previše defenzivno, tako ti u toku utakmice 'teren odredi'. Rezultat je išao u našu korist, imali smo 2-0 prednosti. Nismo si mogli dopustiti da srljamo. Da je Hrvatska napadala i onda primila gol bez veze, svi bi pitali zašto smo se otvorili. Vatreni su držali rezultat koliko su mogli. Francuzi su išli visoko, ali nisu išli glavom o zid, nego su vrtili loptu, držali stalni pritisak. Rezultatski, nama je tada odgovarala defenzivna igra. Da je Hrvatska primila rani gol ili dva, otvorila bi se u napadu, pa što bude, bude. Igrači, kad znaju da imaju pozitivan rezultat, instinktivno ga žele zadržati, ne otvaraju se toliko, posebice pod tako visokim presingom Francuza", rekao je Kozniku, dodajući kako ne smatra ovo sramotnim ispadanjem:

"Kad bi netko tko nije gledao utakmicu pogledao konačni rezultat, rekao bih da je to dobar rezultat protiv vrhunske Francuske. Treba skinuti kapu Vatrenima. Pokazali su borbenost na terenu. Nešto se pita i protivnika koji ti dozira tempo. Mi smo ih nadigrali u Splitu, oni nas u Parizu. Nismo navikli na takvu Hrvatsku koja ne može stvoriti ni dvije šanse, ali igrali smo na čuvanje rezultata. Nismo kreirali, pa nismo ni mogli doći do puno šansi kad se nije ništa riskiralo. Igrači su imali veliku odgovornost. Ne možeš samo napasti, napustiti svoju poziciju kad imaš rezultat koji vodi u polufinale."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nismo navikli na ovakvu Hrvatsku'

Vatreni su bili previše skromni u napadu. Mnogi su nakon utakmice govorili kako je ovo jedna od najlošijih izvedbi Hrvatske posljednjih godina.

"Gledajući po šansama za gol, rekao bih da je ovo jedna od najlošijih utakmica hrvatske reprezentacije. Ali ponavljam, igralo se na rezultat. Da je Hrvatska primila dva rana pogotka, pa i treći od Francuza, a onda nije napadala, to bi bila katastrofa. Ovako je Hrvatska odugovlačila i pustila Francuzima da dominiraju. Nije to prvi put u nogometu da jedna ekipa dominira nad drugom. Ja ne opravdavam hrvatske igrače, već gledam kompletnu i realnu sliku. Nismo navikli gledati takvu Hrvatsku, reprezentaciju koja je bila druga i treća na svijetu, u finalu Lige nacija. Koliko je bilo momčadi koje su igrale lošije, pa prošle dalje? Nitko kasnije ne pita kako su poraženi igrali", dao je realan pogled nekadašnji napadač Vatrenih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žao mi je što smo izgubili na penale, ali Francuska je nogometna velesila. Igra je bila na njihovoj strani, naši igrači dali su maksimum, držali su koliko su mogli izdržati. Navijački nismo navikli na takvu igru, ali sjetimo se samo derbija poput Dinama i Hajduka, koja nije 'oku za primjer'. To su utakmice u kojima je važan samo rezultat", povukao je Kozniku paralelu sa svojim bivšim klubovima.

"Moram biti iskren, ovo nije Hrvatska kakvu smo navikli, kakvu želimo, koja radi rezultate. Ne može se reći da smo uživali u sinoćnjoj igri Vatrenih. Ali držali smo se protiv jedne velike Francuske. Da smo ovako odigrali s nekom lošijom momčadi, onda bi zaslužili veliku kritiku. Ovako nemam zamjerki jer znam da nije to lako", bio je iskren osvajač svjetske bronce u Francuskoj.

'Jedna stvar veseli'

Zanemarujući igru u drugoj utakmici, da smo predvidjeli ukupni rezultat prije utakmice u Splitu rekli bi da se nemamo što sramiti, ukupnih 2-2 i ispadanje na jedanaesterce ne izgledaju dramatično. Sličnog je razmišljanja i Kozniku.

"Najlakše je sada, kad se izgubi, pljuvati. Možda i postoje razlozi za to. Gledajući realno, igra jest bila loša, ali ukupni rezultat 2-2 i penali ne izgledaju uopće toliko loše. Navijački će možda netko reći 'Briga me, primi pet komada, hoću vidjeti da stvaraš šanse'. Igrački to nije tako. Imaš veliku odgovornost, a Vatreni su se rezultatski držali fantastično. Ostali smo 'živi' do penala. Priznajem da igra nije bila dobra, no imali smo rezultat do samoga kraja. Francuzi su na kraju zasluženo pobijedili, bez obzira na to što su imali više sreće u penalima", rekao je Kozniku pa završio u lijepom tonu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedna me stvar ipak veseli. Kad su pred kraj izašli Kovačić i Modrić, preuzeli su mladi igrači. Dali su sve od sebe, Baturina, Sučić, Ivanović i ostali, bio je to veliki teret, no izdržali su do kraja produžetaka. Hrvatska s mlađim igračima ima svijetlu budućnost, dobila je kičmu. Na kraju samo mogu čestitati Francuzima na pobjedi, ali i našim igračima na dvije utakmice u kojima su parirali Francuskoj. Prva utakmica u Splitu bila je fantastična, druga u Parizu borbena, ali s puno boljom Francuskom", zaključio je Ardian Kozniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Belgijski tenisač nije mogao suspregnuti suze: Posvetio pobjedu posebnom članu obitelji