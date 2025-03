Erling Haaland udario maskotu Cityja, žena pod maskom povraćala i imala glavobolje

Erling Haaland navodno je glavom udario ženu koja je radila kao maskota Manchester Cityja uoči utakmice protiv Southamptona u listopadu prošle godine.

Ovu bizarnu priču donosi engleski The Sun koji piše kako je anonimna ženska osoba koja je bila u kostimu plišanog plavog izvanzemaljca koji je maskota Cityja dobila dva udarca u potiljak dok je pozirala za fotografiju. Šokirana je napuštala teren i upitala kolegu što ju je to udarilo. "Rekao mi je da me Haaland udario iza leđa", sjetila je povrijeđena žena. "Bila sam uznemirena i plakala sam dok mi je glava udarala. Bila sam u šoku. Poslije sam shvatila da mi je prišao iza leđa i udario me u glavu i potom se naslonio na nju", rekla je povrijeđena.

Nastavila je smjenu, a kad je došla doma je povraćala i imala bolove u vratu i glavi kada joj je liječnička ekipa kluba rekla da ode u bolnicu. Snimka je pregledana i ustanovljeno je da Haaland nije kriv već da je samo nježno dodirnuo maskotu što uvijek radi.

"Vjerujem da bi mi se Erling ispričao da su mu dali priliku, ali samo su sve stavili pod tepih", rekla je ozlijeđena koja se vratila na posao prodaje karata, ali joj je rečeno da će se morati ponovno prijaviti za obnovu ugovora koji naposljetku nije obnovljen.

