Kovačević uoči gostovanja Rijeke: 'Đalović izvlači maksimum, znamo kako do pozitivnog rezultata'

HNL se nastavlja nakon reprezntativne pauze, a nakon što su u petak Lokomotiva i Gorica odigrali 1:1, u subotu igra i vodeća Rijeka.

Momčad s Rujevice stiže u Koprivnicu na noge ove sezone fantastičnom Slaven Belupu, a utakmicu je sa od strane domaćina najavio trener Mario Kovačević.

"Igramo protiv momčadi koja dolazi kao trenutno prva na tablici, sasvim zasluženo i o Rijeci i njihovom treneru imam samo riječi hvale. Zasluženo su prvi, ekipa je to koja je primila najmanje golova i ekipa koja ima odlične pojedince. Znamo da nas čeka teška utakmica. To ne znači da postoji nekakav strah, to govorim samo zato jer ih jako poštujem. Mogu samo čestitati kolegi Đaloviću, mislim da iz njih izvlači maksimum."

Kome je stanka više koristila?

Popularnim 'farmaceutima' je reprezentativna stanka itekako koristila uoči napornog tjedna u kojem ih čeka i polufinale Kupa protiv Osijeka te gostovanje Hajduka.

"Malo smo prišparali ove igrače koji su igrali više utakmica, dok smo one koji su manje igrali, dobro iskoristili u pripremnoj utakmici protiv Mure. Svi dobro igraju, igrači koji su bili s reprezentacijama su se vratili, veseli me da nemamo žute i crvene kartone, svi su spremni i dobro treniraju. Svi dobro treniraju, jedino je problem što se Caimacov iz reprezentacije vratio s ozljedom koljena, vidjet ćemo hoćemo li na njega moći računati, a izvan konkurencije su Lešković i Hlevnjak."

"Imam slatke brige što se tiče prvih 11, moram to reći, ali imamo ubrzo nakon Rijeke još dvije bitne utakmice i svi će dobiti priliku. Nama je najvažnija sad ova utakmica protiv Rijeke, radimo dobro, igramo doma, znamo kako doći do pozitivnog rezultata, no neće nam biti lagano", zaključio je Kovačević.

