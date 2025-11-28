Betisova zvijezda pred Dinamo opet divlja: VAR ga u Europi štedi, La Liga ga udara po džepu

Antony, nekada velika nada Manchester Uniteda, a danas istaknuto ime Real Betisa, kluba koji uskoro čeka okršaj s Dinamom ponovno je dospio u središte skandala. Njegov tjedan pretvorio se u potpuni kaos: od opasnog starta protiv Girone do novog incidenta u Europskoj ligi protiv Utrechta.

Sve je počelo u susretu s Gironom, gdje je Brazilac zaradio izravan crveni karton zbog neopreznog i vrlo grubog uklizavanja. Betis je pokušao umanjiti kaznu i omogućiti mu nastup u gradskom derbiju protiv Seville, ali španjolski nogometni vrh ostao je nepokolebljiv, odluka je ostala na snazi, a Antony je ostao bez jedne od najvažnijih utakmica sezone.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Očekivano, to je teško palo 25-godišnjem krilu, koje je u posljednje vrijeme bilo u sve boljoj formi. Antony se otvorio pred portalom Movistara.

„Ovaj tjedan bio je jako težak. Start zbog kojeg sam isključen nije imao nikakvu lošu namjeru, ali dogodilo se što se dogodilo. Žao mi je što propuštam derbi, zamišljao sam sebe na terenu u utakmici koja nosi posebnu težinu. Sad mogu samo biti uz suigrače i dati im energiju izvana“, poručio je emotivni Brazilac.

A kao da mu tjedan nije već bio dovoljno turbulentan, i protiv Utrechta je izazvao kontroverzu. Već u 21. minuti ušao je u žestok duel s lijevim bekom Souffianom El Karouanijem, s kojim se dotad već nekoliko puta zakačio. Nakon kratkog naguravanja, Antony je glavom krenuo prema protivniku, snimka to jasno pokazuje, no sudac je odlučio pustiti igru, dok je VAR procijenio da nema osnove za crveni karton.

Utrechtu je bilo još teže prihvatiti takvu odluku kad je samo nekoliko minuta kasnije upravo Antony asistirao za vodeći gol Betisa. Poseban „začin“ cijeloj priči je to što je El Karouani nedavno bio povezan s Betisom, ali i s Dinamom još prošle sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo nakon prvog poluvremena u velikom zaostatku za Lilleom