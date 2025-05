Tek što je osvojio Scudetto Conte napušta Napoli i vraća se u bivši klub: Što s Tudorom?

Napoli je sinoć u zadnjem prvenstvenom kolu pobjedom protiv Cagliarija od 2:0 stigao do naslova prvaka Italije. Za klub iz Napulja to je četvrta titula u povijesti, a druga u zadnje tri godine i do nje su stigli u 'foto-finišu' jer do zadnjeg trenutka u utrci je bio i milanski Inter.

Za trenera Napolija Antonia Conte ovo je bio čak peti naslov prvaka u Italiji nakon što je tri uzeo s Juventusom, a jedan s Interom, a šesti državni naslov u karijeri budući da je s Chelseajem uzeo jedan Premiership. Postao je sinoć i prvi trener koji je Scudetto osvojio s tri različita kluba. Bez sumnje, Conte je jedan od najboljih trenera današnjice i serijski pobjednik na što su ljudi pomalo i zaboravili nakon njegove ne baš uspješne epizode u Tottenhamu.

Nakon što su prvaci bili i prije dvije godine pod vodstvom Luciana Spalletija, Napoli je prošlu sezonu završio na tek desetom mjestu Serie A i bilo je jasno kako u klub mora stići čvrsta ruka. Čovjek koji će vratiti red u klub što je Conte i učinio, ali kako pišu talijanski mediji, proslava titule mogla bi mu biti posljednji čin na klupi Napolija.

Foto: AP Images Antonio Conte

Contea na svojoj klupi ponovno želi Juventus i navodno rade na spremanju ponude za njega, a želja je obostrana. Conte je vodio Juventus tri godine, a igrao u njemu 13 godina. Izrazito je emotivno vezan za taj klub i prije nego što je preuzeo Napoli, prve opcije bile su mu Juventus i Milan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije još poznato hoće li se to dogoditi ni što će biti s našim Igorom Tudorom, ako sjajni Talijan stigne, ali povratak Antonija Contea u Juventus itekako je moguć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kustić o suđenju u HNL-u: 'Mislim da se dosta vratilo povjerenje u suce kakva je bila situacija'

Tekst se nastavlja ispod oglasa