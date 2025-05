Legendarni kapetan Reala doletio iz Meksika samo da se oprosti od Luke Modrića

Sergio Ramos i Luka Modrić dijelili su svlačionicu u Real Madridu devet godina, otkako je Luka stigao iz Tottenhama 2012. pa sve do 2021. kada je legendarni stoper i kapetan Reala otišao u PSG. Njih dvojica bili su ključni članovi najslavnije generacije Kraljevskog kluba, one koja je pod Zidaneom osvojila tri naslova prvaka Europe od 2016. do 2018.

Ramos je svoju karijeru nakon PSG-a nastavio i u Sevilli, a danas je član meksičkog Monterreya. Danas je na društvenim mrežama objavio da danas leti iz Meksika za Madrid samo kako bi pogledao posljednju prvenstvenu utakmicu u Primeri ove sezone. U 16 sati i 15 minuta na Santiago Bernabeu igrat će Real Madrid i Real Sociedad, a to će biti oproštajna utakmica za Modrića i trenera Carla Ancelottija.

Ramos je tako najavio da stiže iz Meksika samo kako bi se oprostio od svog nekadašnjeg suigrača. ""Morao sam te zagrliti prije zadnje utakmice na Bernabeuu. Uživaj u trenutku. Ti si legenda, brate. Volim te jako. Vidimo se uskoro" - napisao je na Instagramu.

