Matković ponovno stradao, sezona završena: Sada se oglasnio i oduševio navijače

Teška vijest za NK Osijek, mladi napadač Anton Matković ponovno je pokidao križni ligament, ovaj put na lijevom koljenu. Ozljeda se dogodila u susretu s NK Varaždin, a pretrage su potvrdile najgori scenarij.

Slijedi operacija i višemjesečni oporavak, čime je njegova sezona završena. Matković se kratko obratio javnosti:

"Naravno, ovo nije lak trenutak, ali gledam na to kao na novi izazov. Već sam prošao kroz nešto slično, znam što je potrebno i spreman sam ponovno dati sve od sebe. Vaša podrška mi puno znači, jedva čekam vratiti se na teren, jači nego ikad".

