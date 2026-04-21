SLIJEDI OPERACIJA /

Matković ponovno stradao, sezona završena: Sada se oglasnio i oduševio navijače

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

21.4.2026.
Sportski.net
Teška vijest za NK Osijek, mladi napadač Anton Matković ponovno je pokidao križni ligament, ovaj put na lijevom koljenu. Ozljeda se dogodila u susretu s NK Varaždin, a pretrage su potvrdile najgori scenarij.

Slijedi operacija i višemjesečni oporavak, čime je njegova sezona završena. Matković se kratko obratio javnosti:

"Naravno, ovo nije lak trenutak, ali gledam na to kao na novi izazov. Već sam prošao kroz nešto slično, znam što je potrebno i spreman sam ponovno dati sve od sebe. Vaša podrška mi puno znači, jedva čekam vratiti se na teren, jači nego ikad".

POGLEDAJTE VIDEO: U Engleskoj je City napravio potpunu ludnicu: 'Sada kreće novo prvenstvo'

Anton MatkovićNk Osijek
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
