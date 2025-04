Jasno je kako će ključna utakmica za Hajduk i Dinamo u lovu za naslov prvaka Hrvatske biti međusobni sraz na Poljudu u subotu od 16.00. Bivši igrač Hajduka Ante Zonzi Ivković vjeruje u Hajduk i nada se pobjedi. Ante Zonzi Ivković dugogodišnji je voditelj veterana Hajduka. Igrao je za Bijele 60-etih i početkom 70-etih godina prošlog stoljeća, od 1964. do 1971. Također, 1973. je samoinicijativno igrao za Toronto Croatiju, zbog čega je imao i probleme. Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači i kako Hajduk mora igrati napadački. Sanja titulu kao i mnogi koji navijaju za Hajduk. Hoće li ju dosanjati?

"Nadam se. Imamo priliku, iako Hajduk ne briljira, ali ne briljira u ovoj sezoni ni Dinamo. Ja kao hajdukovac vjerujem u pobjedu 2-0, srce mi govori. Vjerujem da će Hajduk biti prvak, ali neke stvari nisu dobre", rekao je Ante Zonzi Ivković za portal Net.hr.

Sve što je bilo treba zaboraviti, govori Zonzi...

"Hajduk ima šansu biti prvi i sam odlučuje o sebi. Prema tome, sve što se dosad dogodilo u sezoni, da se sad ne pravimo pametni, bilo je ovako, onako, stavimo to po strani. Često zamjeraju Hajduku i Gattusu slabu igru. Voljeli mi Hajduk ili ne, igra stvarno i nije onakva kakvu Hajduk treba imati i kakvu naša publika zaslužuje. Zagovornik sam uvijek napadačke igre. Hajduk se mora ponašati isto, bio prvi ili zadnji. Uvijek se mora ponašati isto."

Zasmetala ga je jedna stvar...

"Previše se filozofira, kao suparnici imaju tranziciju, ovo - ono, bez obzira tko Hajduku bio suparnik. Daj, prestanite više s filozofijom. Svaka je utakmica za sebe, takva će biti i ova. Nema dvije iste utakmice. Grubo možda ovo zvuči, bilo je što je bilo, idemo sad dobiti Dinamo. Neka se sad igrači Hajduka protiv Dinama pokažu, rješite sami svoju sudbinu i svih nas koji volimo Hajduk. Sve će se zaboraviti u roku pet minuta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gattusova igra je previše defanzivna...

"Njemu kao igraču kapa do poda, bio je čudo, ista je stvar i s Cannavarom, ali ono što mi očekujemo da Gattuso napravi igru, što su očekivali i ljubitelji Dinama od Cannavara, to se nije dogodilo. Mene igra Hajduka zabrinjava još uvijek, ne ushićuje me. Nisam zadovoljan. Nestaje sa scene mali Pukštas, Sigur, druga stvar što zamjeram Gattusu, to sam rekao i bivšem predsjedniku Jakobušiću. Ne znam zašto je taj čovjek otišao, u to ne ulazim, rekao sam mu slušaj - posvađao bi se s vama svima vama. Pitao me zašto? Tri godine ste prvaci Hrvatske u mlađim kategorijama, reci mi koje dite igre, niti jedno?! Prema tome, prozvao bi šefa škole, prvog trenera, sportskog direktora i na koncu predsjednika kluba. Tri godine juniori su prvaci Hrvatske u ovoj ligi, igrali su finale Lige prvaka mladih, niti jedno naše dite nije igralo i sad je Gattuso stavio dva-tri, valjda nema riješenja drugih. Gdje su naša djeca nestala?! A u ex Jugi su sa 18 igrali klinci igrali u prvih 11 momčadi u ligi koja je bila treća u Europi po jačini. Ili si vrijedio nešto ili nisi. To su pokazatelji koje nitko ne može dirati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Netko tko vrijedi sa 16. ili 17. godina mora igrati SuperSport HNL...

"Mora ili doviđenja. A oni sad guraju neku drugu momčad. Ma, kakva druga momčad, HNL nam ima 10 klubova, a fomirat ćeš drugu momčad i praviti nezadovoljstvo, nezadovoljne igrače?! Ljudi, krivo se radi. Svakog koga dovedu u Hajduku sve je izmišljeno. Slušajte me dobro sad - sve je izmišljeno! Demonstrirajte dici nogomet, nemojte filozofirati i pričati. Ivić je bio Bog Bogova jer je demonstrirao. Možeš ti djeci pričati koliko hoćeš, ali treba i pokazati nešto na primjeru, konkretnom. Hajduk je nekad to krasilo. Ovo je sad nešto drugo", zaključio je Ante Zonzi Ivković.

POGLEDAJTE VIDEO: Samir Toplak u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Oduzeli su mi naslov s Varteksom 1996. Protiv Hajduka je bila krađa samo takva'

Tekst se nastavlja ispod oglasa