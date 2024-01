Josip Brekalo mogao bi doći u Dinamo, ali čitava stvar se zakomplicirala, odnosi su se poremetili u posljednjih 48 sati i sad su, u ovom trenutku, šanse za takvo što manje. Fiorentini, naime, neke stvari nisu jasne...

Šanse za Josipovim dolaskom u Dinamo su, prema onom što nam je njegov menadžer Andy Bara rekao - 50-50. Bara komunicira i sa Fiorentinom i sa Dinamom. Andy Bara iznimno je korektan tip i što se tiče medija.

Dosad je barem bio, a nemamo razloga sumnjati da i dalje neće biti tako. Vrlo je otvoren, nije jedan od onih koji će se nešto izmotavati, prodavati ti maglu. Njemu takve stvari nisu potrebne. Preozbiljan je za takvo što, preuspješan u svom poslu... Dakle, realno - koliko su šanse za povratkom Josipa Brekala u Dinamo?

"Da ne kažem 60-40 % da neće doći, za ne, kazat ću da je 50-50 šansa da dođe u Dinamo", kazat će Andy Bara. Otkrio nam je neke detalje, iznio neka svoja mišljenja, viđenja, onako iskreno...

"To se svaki čas mijenja, jer Fiorentina drži sve u svojim rukama. Fiorentina odlučuje. Josip bi htio doći, ali tu se više stvari trebaju posložiti koje samo tako lako nije zatvoriti. Želja Josipa postoji da dođe, vidjet ćemo kakva će biti situacija. Ne mogu više ništa reći. Ne znam u ovom trenutku što se može dogoditi. Ponavljam, on želi doći, u rukama drži Fiorentina sve, ali sutra ćemo možda znati dosta više", rekao nam je danas Andy Bara i na naše pitanje kako se, prema najnovijim medijskim napisima, čini kako je Josipov dolazak izvjestan, Andy nam je naveo:

"Večeras da se sve zgotovi, da on dođe u Dinamo, ma to je nemoguće. Postoji tu procedura, liječnički i sve. To je onda gotova stvar. Što se tiče dogovora, e to je nešto drugo. Dogovorit se može sad za pola sata, a ne mora se nikad. Znate i sami kako to ide u dogovorima. Pričao sam s Fiorentinom, ali u ovom trenutku nema ništa. Znao bih to prvi, pričao sam s Fiorentinom, ali u ovom trenutku nema ništa. Znao bih to prvi, pa ja komuniciram s Fiorentinom i Dinamom", objašnjava Andy Bara.

Josip Brekalo u Dinamo bi došao samo na posudbu, nema nikakve odštete, tih segmenata, a cilj Josipu je da bude na oku Zlatku Daliću. Brekalo se želi vratiti u reprezentaciju Hrvatske i žarko, svim srcem, želi pomoći Dinamu da obrani naslov prvaka Hrvatske.

"Josip ima jako puno utakmica za Hrvatsku, od svoje 16. godine izostao je sa SP-a u Katru. Ne želi Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj propustiti. Jednostavno, želi dati sve od sebe što je u njegovoj moći da izbori svoje mjesto u reprezentaciji, svoju vizu igračku za Njemačku. To je glavni Josipov motiv, razlog, Dinamovo je dijete, volio bi jako Dinamu pomoći da bude prvak. To sve je jedna zaokružena cjelina kod njega, ali prilično jasna, s jasnom vizijom", priča Andy Bara.

U svom poslu Andy Bara je uspješan i ima i on jasnu viziju, ali u situaciji koja je prilčno jasna, stoje i neki upitnici - posebno nad glavama Talijana. I upravo to otežava čitav posao. Iznio nam je mišljenje. Potrudio se objasniti svaki segment, kako to u Fiorentini gledaju... Ipak on s njima komunicira, razgovara... Bara ima svoje mišljenje.

"Jesu, orijentirali su se u Dinamu na japansko tržište, doveli su ovog dečka iz Slaven Belupa (Hohxu, op.a) na tu poziciju i malo su, iskren da vam budem - zakomplicirali situaciju. Fiorentina sad normalno pita - Zašto Brekalo ide u Dinamo, a ovi kupuju igrača, kupili ste igrača jučer od milijun i pol eura? Idu, dakle, neka dodatna pitanja - bez veze - kažu: Čemu da dajemo igrača kad Dinamo kupuje za milijun i pol eura igrača za tu poziciju?! E, to su onda dodatna pojašnjavanja, objašnjavanja, ako su to htjeli napraviti, trebali su čekati još 10 dana. Što da vam kažem".

Znači, Dinamo je zakomplicirao situaciju dovođenjem Hohxe?

"Pa da, Fiorentini to sad nije jasno. Što se tu sad događa? Ili ga hoćeš, ili nećeš, pa zašto su ga kupili, pa tu sad ima dodatnih objašnjavanja. Naravno, ni Brekalu nije baš jasno, dečko pita - Andy, što je sad ovo? Odnos se tu malo poremetio u zadnjih 48 sati, jer ako me toliko želiš, a stvarno ga trener želi, vjerojatno je to rečeno i tom drugom igraču, pretpostavljam. Dolaziš u Dinamo jer te želimo, a on je čitao da dolazi Brekalo, pretpostavljam. Pa, očito su mu onda u Dinamu rekli da ga žele, jer ako Brekalo dolazi, pa mišljenja sam da bi onda on rekao da neće doći. Josip Brekalo je ozbiljan igrač, iz Serie A. To je moje mišljenje. Ali, tko zna što su i njemu u Dinamu rekli. Fiorentina, to su poslovni pametni ljudi koji vode veliki klub. Imaju sad puno pitanja vezanih za to, a daju igrača besplatno."

Bara, iako je utjecajan menadžer u nogometnim vodama, ne može utjecati na politiku nekog kluba, što se tiče dovođenja igrača, ali može pitati što se događa, zašto, može postaviti neka pitanja Dinamu...

"Pitao sam, pitam ja sve, ali oni kažu i meni - ne brini. Ali, ne znam što znači ne brini, jer to otežava izbor ne Josipa, jer Josip se ne boji nikog, niti jednog igrača na svijetu jer je kvalitetan, nego se boji samo Fiorentine. Oni kažu - mi ne znamo što u Dinamu rade. Talijani se pitaju zašto Dinamo uopće želi Josipa, a kupili su igrača dan prije. I onda ja to njima dodatno moram pojašnjavati, a najgore je što niti ja ne znam odgovor."

S kim komunicirate u Dinamu?

"S Upravom, a Josip je pričao s trenerom Jakirovićem. Naravno da bi odmah bio jedan od stožernih igrača u prvih 11, pa Josip Brekalo je vanserijski nogometaš. Tu nema razgovora, Josip Brekalo je van uopće ikakvih razgovora o HNL-u svega. Čovjek igra Sere A, odigrao je i protiv Napolija zabio pobjednički gol. Igrao je 90. minuta. Njegova kvaliteta nije sporna, ono što je sporno je da Dinamo otežava pregovore s Fiorentinom zbog svojeg poteza. Fiorentina kaže - očito imaju novaca, traže od nas besplatno, a kupuju istu poziciju za milijun i pol eura. A Fiorentina traži, ne znam, pola milijuna eura za posudbu, a Dinamo viče ne može. Pa, kako ne možeš, a drugi dan kupiš lijevo krilo za milijun i pol?! E, tu nam otežavaju posao. Nadam se kako će na kraju sve ispasti najbolje."

Jesu li to normalne stvari, pojave u menadžerskom poslu ili anomalije?

"Nisu baš normalne, da dovodiš dva igrača na istu poziciju, za jednog tvrdiš da ga želiš jako, a ne možeš ga platiti, a onda drugi dan potpišeš igrača na kojeg potrošiš milijun i pol eura na toj istoj poziciji. Nije to učestalo, završi jednog, pa dovedi drugog, moje je mišljenje neko realno. Slaven Belupo bi čekao, u to sam siguran. Hohxa, pa gdje bi on išao? On bi u Dinamo išao u bilo kojem trenutku. I za sad i za sedam dana... No dobro, kao što sam rekao, to je moje mišljenje, nadamo se najboljem, Josip bi htio doći u Dinamo, ali čitava se priča zakomplicirala, a ja stvarno ne bih htio dizati neke tenzije. Vidjet ćemo što se dogoditi", zaključio je Andy Bara.