Andy Bara viđen na Marakani: Sprema li se senzacionalni dolazak čovjeka koji je zaludio Europu?

Veliko uzbuđenje zahvatilo je nogometni Beograd nakon što je u četvrtak navečer na Marakani viđen poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji, prema navodima srpskih medija, boravi u glavnom gradu zbog pregovora oko mogućeg dolaska Alberta Riere, trenera slovenskog Celja.

Španjolski stručnjak, koji je ove sezone napravio pravu senzaciju u Sloveniji, navodno je prvi izbor Crvene zvezde za klupu ukoliko dođe do promjena u stožeru. Iako je beogradski velikan u Europskoj ligi napokon stigao do pobjede, predsjednik kluba Zvezdan Terzić već je pokrenuo razgovore o budućnosti trenerske pozicije.

Milojevićev emotivni istup: “Ako je problem u meni odlazim”

Trenutni trener Crvene zvezde Vladan Milojević iznenadio je sve na konferenciji za medije otvorenim i emotivnim obraćanjem.

„Ne razumijem u čemu je problem. Želite da vam kažem? Evo, sad podnosim ostavku. Od sutra više neću biti trener ako je to ono što javnost želi“, izjavio je Milojević, očito pogođen glasinama o novom treneru.

Nastavio je oštro prema medijima:

„Prvi ste napisali da dolazi novi trener, da ima ugovor... Netko iz vaših novina. Nitko me nije pitao je li to istina. Ako je problem da Milojević ode iz Zvezde evo, Vladan ide.“

Njegove riječi odjeknule su Srbijom, a čini se kako je situacija u svlačionici i klubu postala sve napetija.

Bara: “Svi su bili sjajni, Riera? Ovisi o Celju”

Dok se prašina nije ni slegla, Andy Bara je nakon utakmice kratko razgovarao s novinarima žurnala.

Na pitanje što radi u Beogradu, Bara je odgovorio diplomatski:

„Odlična utakmica, čestitam Zvezdi na pobjedi. Svi su danas bili sjajni, dali su sve od sebe.“

Na izravno pitanje hoće li Albert Riera preuzeti Crvenu zvezdu, hrvatski menadžer se nasmijao:

„Ne znam, stvarno. Teško je o tome govoriti. Mnogo toga ovisi o Celju“

