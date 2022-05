Uoči uzvratnog dvoboja polufinala Lige prvaka, u kojem će Real Madrid u srijedu na Santiago Bernabeuu pokušati uloviti gol zaostatka (3-4) protiv Manchester Cityja, 62-godišnji trener "kraljevskog kluba" Carlo Ancelotti najavio je da će mu ovo biti posljednji trenerski posao u nekom klubu.

"Da, nakon Reala ću vjerojatno prestati", izjavio je trofejni talijanski stručnjak za Amazon Prime, ali odmah dodao:

"Ako me klub želi zadržati još deset godina, onda ću biti trener još deset godina."

U 26 godina bavljenja trenerskim poslom, koji je započeo na klupi Reggiane, Ancelotti je mijenjao klubove 11 puta, a svoj drugi mandat u Realu započeo je prošlog ljeta nakon što je dvije godine vodio Everton.

Osigurali naslov

Real je četiri kola prije kraja Španjolskog prvenstva osigurao naslov prvaka Španjolske, što je Ancelottiju peti nacionalni naslov u trenerskoj ulozi. Prvak države je još bio s Milanom, Chelseajem, PSG-om i Bayernom, a ukupno je osvojio 22 trenerska trofeja, među kojima istaknuto mjesto imaju tri trijumfa u Ligi prvaka - dva s Milanom i jedan s Realom.

Talijan je rekao da bi se u budućnosti želio više posvetiti svojim unucima, ići na putovanja sa suprugom i posjetiti mjesta na kojima još nije bio.

"Mnogo je takvih mjesta. Nikada nisam bio u Australiji. Nikada nisam bio u Rio de Janeiru. Kad prekinem trenersku karijeru, bit će mnogo toga što ću moći raditi", rekao je Ancelotti koji je ostavio otvorenom mogućnost da preuzme posao izbornika u nekoj od reprezentacija.

"Da, možda bih mogao biti izbornik, ali prerano je za to. Sigurno to neće biti za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. No za četiri godine, zašto ne?", zaključio je 62-godišnji Talijan koji je postao najstariji trener u povijesti španjolske La Lige s osvojenim naslovom prvaka.

A u međuvremenu, procurila je zanimljiva fotografija. Dan poslije proslave naslova, Ancelotti se pojavio u kući liječnika Ángela Martína gdje je nazdravio s klupskim legendama. U društvu bili pravi Ronaldo, Luis Figo, Fernando Hierro, koji je zaručen hrvatskom voditeljicom i novinarkom Fani Stipković, ali i tenisač Rafael Nadal.