Luka Modrić(36) je ove sezone u Real Madridu postao rezerva i ima jako malu minutažu, zbog čega je jako nezadovoljan.

U posljednjoj utakmici, protiv Las Palmasa, sjedio je na klupi i nije se niti zagrijavao, a sada je trener Carlo Ancelotti objasnio da ga nije slao na zagrijavanje iz poštovanja.

"Mogu razumjeti da se zagrijava mladi igrač kao što je Arda Guler i ako ne uđe neće se dogoditi ništa, ali ne mogu to napraviti s Modrićem koji ima 39 godina, osvojio je pet Liga prvaka i klupska je legenda. To sam mu rekao protiv Las Palmasa i on to zna", rekao je na press konferenciji uoči nadolazeće utakmice s Getafeom.

Potom se osvrnuo i na njegovu budućnost, koja je vrlo neizvjesna jer mu ovoga ljeta istječe ugovor s Realom.

"Modrić je legenda. Njegova je odluka hoće li produžiti ugovor", poručio je.

Modrić je posljednji put za Real zaigrao 18. siječnja u utakmici španjolskog Superkupa protiv Atletico Madrida.