Luka Modrić (36) ove sezone u Real Madridu ima status rezerve i uglavnom čeka priliku s klupe, dok prednost dobivaju drugi, znatno mlađi igrači.

Prošloga ljeta Luka je dobio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije, no odlučio ju je odbiti i potpisati novi ugovor s Realom, no to nije 'ohladilo' Saudijce te se pretpostavljalo da će opet krenuti po njega u zimskom prijelaznom roku, no to ipak nisu učinili.

Prijelazni rok u Saudijskoj Arabiji završio je 30. siječnja i navodno su u Realu čekali do samoga kraja ponudu za Luku.

"U Madridu su sve do večeras čekali da dođe ponuda iz Saudijske Arabije za Modrića", pola sata nakon ponoći u utorak je u emijsiji El Larguero rekao španjolski novinar Anton Meana, koji je dobro upućen u zbivanja u 'Kraljevskom klubu'.

Modrić i njegov status bili su glavna El Larguera, a Meana je otkrio da su u Realu odlučili ponuditi novi ugovor Toniju Kroosu, no da nije takav slučaj s Modrićem.

"Modrić vjeruje da može nastaviti igrati za Real Madrid. On osjeća da može nastaviti igrati, a Real sumnja u njegove mogućnosti. Real će dati ponudu Kroosu, ali s Modrićem imaju dileme. Čekali su do ponoći hoće li Modrić doći s ponudom iz Saudijske Arabije. Ne bi bilo problema da je ponuda stigla", ustvrdio je Meana.