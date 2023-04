Aktualni europski prvak Real Madrid izborio je plasman u polufinale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom susretu četvrtfinala na Stamford Bridgeu pobijedio Chelsea sa 2-0 potvrdivši identičnu pobjedu iz Madrida.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Rodrygo (58, 80), no velike zasluge za golove idu i njegovim asistentima Viniciusu i Federicu Valverdeu.

Ključnu ulogu odigrao je i Realov golman Thibaut Courtois koji je u više navrata, posebice u prvom poluvremenu, spašavao "kraljeve" bravuroznim obranama.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Real. U prvom poluvremenu nije oduševio, a u nastavku se njegova igra digla i s ostalim Realovim veznjacima zasjenio je protivnika.

Nakon susreta trener Reala Carlo Ancelotti istaknuo je da je njegova ekipa "opasno živjela" u prvom dijelu, pa otkrio koji je potez donio prevagu.

"Chelsea nas je od početka stisnuo te je tako bilo do kraja prvog poluvremena. Jako smo patili zbog N'Gola Kantea. Dominirao je na centru i nismo ga mogli kontrolirati. Camavinga je bio na lijevom boku, gdje je čuvao Reecea Jamesa, a Modrić mi nije mogao pomoći jer je pazio na Enza Fernandeza. Zato sam na poluvremenu pozvao Valverdea i rekao mu da preuzme lijevu stranu veze. On je to napravio sjajno i to je presudilo", poručio je Ancelotti.