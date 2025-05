Ancelotti emotivan na posljednjoj presici: 'Zaplakat ću s Lukom. On je fantastična osoba'

U subotu će u Madridu biti vrlo poseban dan. Svoju zadnju utakmicu na Santiago Bernabeu odradit će Luka Modrić, ali to nije sve. Od madridske publike oprostit će se i Carlo Ancelotti koji seli na klupu Brazila.

Prije posljednje utakmice sa Sociedadom Carlo Ancelotti odradio je i svoju posljednju presicu kao trener Real Madrida i odmah priznao da će subota biti vrlo emotivna.

“Jako brzo postanem emotivan, bit će to takav dan”, kazao je Ancelotti španjolskim novinarima. “Mogao bih zaplakati, neće biti problema. Bit će prekrasno i podijelit ću to s Modrićem koji mi je bio spektakularna podrška. On je fantastična osoba i legenda. Bit će prekrasno reći mu zbogom", rekao je Ancelotti i nastavio govoriti o Modriću.

'Modrić kombinira kvalitetu i dušu'

"Oprostit ću se s Modrićem koji je bio primjer svima. Za jednog trenera, sjajno je imati nekoga poput njega. Postoji puno igrača s velikom kvalitetom, ali on zna kombinirati kvalitetu i dušu, to ga čini legendom Real Madrida. To je jako važno. Kada netko može spojiti to dvoje, onda je legenda. A kada ne može, onda je samo običan igrač", pun je riječi hvale bio Ancelotti koji je i komentirao narativ o kraju jedne ere.

"Možda vam se čini da s Modrićem zlatna generacija završava, premda nedostaje Carvajal. Ali ova generacija, kao i sve, jednom mora završiti. I mnogi su već otišli, Casemiro, Cristiano Ronaldo… I Real je nastavio i nastavit će biti najbolji klub na svijetu", zaključio je talijanski strateg.

