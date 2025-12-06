Tijelo joj bacili u uvalu i pokrili granjem: Od ove tragedije se Džej nikad nije oporavio

Danas se navršava pet godina otkako nas je napustio jedan od najomiljenijih pjevača s ovih prostora – Džej Ramadanovski. Otišao je 6. prosinca 2020. godine, ostavivši iza sebe pjesme koje su obilježile generacije, ali i životnu priču kakvu malo tko ima.

Iako ga je publika obožavala zbog energije, topline i specifičnog glasa, ono što je nosio duboko u sebi bila je tuga koju nikada nije uspio u potpunosti izliječiti.

Najveća rana na njegovom srcu bio je gubitak sestre Šeherezade, tragedija koja je zauvijek promijenila njegov život. Nestala je početkom 2000-ih, a mjesecima je obitelj tragala za njom. Tijelo je pronađeno u uvali kod Bara, u Crnoj Gori, u poluraspadnutom stanju.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Tragedija koja ga je slomila

Džej je bio taj koji je morao obaviti identifikaciju. Prepoznao ju je po zlatnom lančiću, a kasnije je policiji ispričao svoja saznanja o zločinu. U istrazi je utvrđeno da je njegova sestra brutalno ubijena, a nakon što su je ubili, počinitelji su njezino tijelo odvukli do uvale, pokrili granjem, kamenjem i stvarima i vratili se u Beograd. Za monstruozno ubojstvo osuđene su dvije osobe, među kojima i njezin rođak. Detalji zločina bili su toliko potresni da se Džej od toga psihički nikada nije oporavio. Prijatelji su kasnije govorili da ga je upravo taj događaj zauvijek obilježio te da se njegova tuga mogla čuti u svakom stihu koji je otpjevao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Džej – dječak s Dorćola postao je legenda

Rođen je 1965. godine u Beogradu, odrastao na Dorćolu, u skromnoj, radničkoj obitelji. Život mu nije bio lagan – roditelji su se razveli, odrastao je po domovima, često bježao, a najduže se zadržao u domu "Vasa Stajić", mjestu koje nikada nije zaboravio. I kasnije, kada je postao velika zvijezda, redovito se vraćao i pomagao djeci koja su odrastala na isti način kao on.

Iz te teške mladosti iznikao je čovjek velikog srca. Publika ga je voljela zbog iskrenosti, a kolege su ga opisivale kao nekoga tko bi posljednje što ima dao drugome.

Uspon, slava i borba sa zdravljem

Njegova glazbena karijera bila je meteorska – stihovi poput "Nedelja", "Sunce ljubavi", "Zaboljele me uspomene" i danas se pjevaju iz sveg glasa. No iza sjaja pozornice, Džej se borio s brojnim zdravstvenim problemima.

Godine 2017. podvrgnuo se operaciji srca zbog problema sa zaliscima. Iako je operacija bila teška, brzo se vratio glazbi, govoreći da su mu najveća snaga bile kćeri Ana i Marija te bivša supruga Nada, s kojom je ostao u dobrim odnosima.

Posljednji odlazak i stihovi koji su zaledili regiju

Umro je 6. prosinca 2020. godine u Beogradu. Vijest o njegovoj smrti zavila je regiju u crno, a tisuće ljudi su tih dana dijelili refren njegove kultne pjesme: "Nedelja, i svi ste tu, a mene s vama nema…"

Pet godina kasnije, Džej je i dalje prisutan – u pjesmama, u svakoj kafani u kojoj se pjeva iz duše, u pričama o njegovoj dobroti i životnoj borbi.

Njegova biografija imala je sve elemente drame – tugu, radost, borbu, slavu i ljubav. A publika ga se i danas sjeća kao čovjeka koji je, unatoč svim životnim udarcima, uvijek pronalazio snagu za osmijeh i pjesmu.

Inspiriran istinitim događajima, o životu Džeja Ramadanovskog je snimljen i film naziva 'Nedelja' koji možete pogledati na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Da nije proradilo domoljublje Srbin bi osvojio Radmana: Na izborima pobijedio sa 133 posto glasova