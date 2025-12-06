Crna računica za građane: Svaki četvrti Hrvat troši manje nego lani!

LUDNICA PREKO BARE /
Konačno znamo sve: Hrvatska doznala termine i gradove u kojima će igrati na Svjetskom prvenstvu
Ekskluzivno istraživanje donosimo u središnjoj informativnoj emisiji u 19 sati.
Država je svoj proračun isplanirala, a građani imaju i svoju računicu za ovaj mjesec kada euri iz novčanika doslovno lete.
donosimo ekskluzivno istraživanje o tome na što će sve Hrvati trošiti koje otkriva - skoro svaki četvrti građanin potrošit će manje nego lani.
Detalje ovog istraživanja donosimo u 19 sati u RTL-u Danas!